Hiába tesztelné a balmazújvárosi önkormányzat az idősotthonait, nem engedték neki

A város ellenzéki polgármestere furcsállja, hogy a kormánypárti megyeszékhelyen lehetett tesztelni.

Balmazújváros ellenzéki polgármestere, Hegedüs Péter szerette volna elérni, hogy az önkormányzat tesztelhessen koronavírusra három intézményben. A városban két idősotthon működik, illetve a közeli Nagyháton egy szociális intézmény, ezekben összesen 285-en laknak és 138-an dolgoznak. A polgármester meg is rendelte a teszteket azután, hogy megtudta, a megyeszékhelyen, Debrecenben teszteltek két intézményt, miután felmerült, hogy az egyik idős bentlakó koronavírusos lehet (róla azóta kiderült, hogy negatív lett a tesztje). Azonban Hegedüsnek nem sikerült elérni, hogy tesztelhessenek.

A polgármester először egy olyan magánlabornál próbálkozott, amely szerződéses viszonyban van egy önkormányzati céggel.

Nem mondtak indokot, egyszerűen nem vállalták

– nyilatkozta a polgármester, amikor az okokról faggattuk. Annyi derült ki, hogy a „tömeges tesztelést jelenteni kell felfelé”, vagyis engedélyeztetni a kormányhivatalnál, ahonnan jelzik az igényt az operatív törzsnek. A polgármester ezért a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal vezetőjéhez, Rácz Róberthez fordult, aki a megyei védelmi bizottságot is vezeti.

Arra hivatkozott, hogy mivel a debreceni idősotthonok lakóit letesztelték, a tesztelés elmaradása sértené a balmazújvárosi idős- és szociális otthonok lakóinak egészséghez való jogát, illetve az egészségügyi törvényben is garantált esélyegyenlőséghez való jogukat. Hegedüs kifejtette, hogy „a bentlakásos otthonok könnyen a járvány gócpontjaivá válhatnak a leggondosabb óvintezkedések ellenére is”, és kétségtelen, hogy a legsúlyosabb járványgóc a Pesti úti idősek otthonában alakult ki: az ország egyik legnagyobb ilyen intézményében több mint kétszázan fertőződtek meg eddig, közülük 13-an pedig már el is hunytak. Találtak már fertőzötteket a VI. kerületi Rózsa utcai idősek otthonában, Borsodnádasdon, Dabason, Dunakeszin, Mezőszilason és Nagymágocson is.

„Az önkormányzat egészségügyi dolgozói önként vállalták volna a tesztelést, azonban azt a választ kaptam, hogy ez nem lehetséges, mert elkaphatják a fertőzést, ezzel pedig akadályoznánk a járványügyi védekezést, ami büntetőjogi kategória” – nyilatkozta lapunknak a polgármester.

Hegedüs Péter szerint egyébiránt a kormány feladata lenne, hogy rendelje el a tesztelést, és ehhez az anyagi és személyi feltételeket is biztosítsa. A polgármester is aláírta azt a nyílt levelet, amelyben ellenzéki városvezetők kérik a miniszterelnököt, rendelje el az idősotthonok tesztelését. Karácsony Gergely főpolgármesternek állítólag megígérte Orbán Viktor a múlt szerdai kormányülésen, hogy szűrni fognak a fővárosi idősotthonokban, azonban ez még nem kezdődött meg, a polgármesterek levele pedig egyelőre válasz nélkül maradt.

Informálisan azt a tájékoztatást kaptam, hogy a tesztelés pánikot keltene. De akkor Debrecenben miért nem keltett pánikot?

– tette fel a kérdést Hegedüs Péter, aki azt gyanítja, a különböző elbánásban szerepet játszhat, hogy Debrecen vezetője a kormánypárti Papp László. És Rácz Róbert, a megyei kormányhivatal vezetője is fideszes országgyűlési képviselő volt korábban.

Megkérdeztük Papp Lászlót arról, ő hogyan intézte el a tesztelést a debreceni idősotthonokban. A sajtőfőnök válasza szerint a fenntartó debreceni önkormányzat rendelte el az intézményben a teljes körű szűrést. A feladattal az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézetet bízták meg. A feladatot az Intézet az önkormányzati költségvetési támogatás alapján végezte el.

A kormányhivatalt is megkérdeztük, hogy Balmazújvárosban miért nincs erre lehetőség, és mit kellene tennie a polgármesternek azért, hogy a tesztelés megtörténhessen. Az operatív törzsnél is érdeklődtünk, miként érheti el egy önkormányzat az idősotthonai tesztelését. Amennyiben kapunk válaszokat, arról beszámolunk.

Kiemelt kép: Ivándi- Szabó Balázs /24.hu