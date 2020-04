A Semmelweis Egyetem több alkalmazottja is megfertőződött a koronavírussal

Miután a Semmelweis Egyetem (SE) I. számú gyermekklinikájának munkatársai közül ketten is megfertőződtek a koronavírussal, az SE Neurológiai Klinikájának egyik neve elhallgatását kérő munkatársa a Qubitnak beszélt arról, hogy a klinika több alkalmazottja is megbetegedett.

Mint elmondta, az első magyarországi fertőzöttek egyikének a tanára is a klinikán dolgozik, őt tudomása szerint mára a Szent László Kórházban kezelik. Az alkalmazott szerint két osztályt be is kellett zárni a klinikán, viszont a még bejáró dolgozókat csak március 25-én kezdték el módszeresen tesztelni. Azt nem lehet tudni, hányan fertőződhettek meg klinikán kezelt betegek és az ambulancián március eleje óta megfordult járóbetegek közül.

A lap megkereste kérdéseivel a Neurológiai Klinika vezetőjét, Bereczki Dániel neurológusprofesszort, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt, és a koronavírus-járvány kezelésére létrehozott Operatív Törzs információs vonalát is.

Beck András, a Semmelweis Egyetem sajtóreferense azt közölte:

Az egyetem neurológiai klinikáján március 14-én annak ellenére azonosítottak egy fertőzött kollégát, hogy a klinika munkatársai nem oktatták azokat az iráni gyógyszerész hallgatókat, akikről március elején bizonyosodott be, hogy megfertőződtek koronavírussal. Az egyetem rektorának utasítására a klinika valamennyi munkatársánál elvégezték a vizsgálatot, így még a betegség korai szakaszában tudtak azonosítani néhány fertőzöttet. Az intézkedéseknek köszönhetően az egyetem dolgozói között csak sporadikusan jelent meg a betegség, március 26. óta nem tudunk újabb megbetegedésről. A Semmelweis Egyetemen továbbra is folyamatos és biztonságos a betegellátás, rendelkezésre áll a megfelelő humánerőforrás.

