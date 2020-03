Annyi gyógyszert vásárolunk most Magyarországon, mintha 50 millióan lennénk

Elképesztő mennyiségű gyógyszert vásárol fel a lakosság a koronavírus-járvány idején, a lerabolt patikákba pedig így csak késve érkezhet meg az utánpótlás. Lenne mód lassítani a fék nélküli gyógyszervásárlást, amelynek talán leglátványosabb példája egy 150 centiméter hosszúságú gyógyszertári blokk.

Sokkal felelőtlenebb, ha a lakosság a gyógyszertárakat rohamozza meg, minthogy az élelmiszerboltokból kifogy az élesztő – a 24.hu-nak nyilatkozó gyógyszerészek ehhez hasonló érvekkel próbálják jobb belátásra bírni azokat, akik az élelmiszerhez hasonlóan úgy érzik, gyógyszerből is több hónapos készletet kell felhalmozniuk.

Hogy mégis milyen volumenben fogy jelenleg a gyógyszer, egy iparági forrásunk érzékeltette egyetlen mondatban:

Tízmilliós országként annyi gyógyszert vásárolunk, mint egy 50 milliós országban.Úgy tudjuk, gyógyszerész körökben azon versengenek az utóbbi pár napban, hogy ki milyen hosszú vásárlói blokkot tud prezentálni. Az eddigi rekord egy több mint 150 centiméteres hosszúságú blokk.

Patikafüggő, hogy honnan mit raboltak le

Olvasóinktól kapott visszajelzések alapján a több mint egy hete tartó roham és gyógyszerfelvásárlási láz következtében – ha nem is lehetetlen, de – jelentősen megnehezedett a gyógyszerhez jutás Magyarország legtöbb patikájában. Általános tapasztalat, hogy a legtöbben a vényköteles szív- és érrendszeri gyógyszerből szeretnének felhalmozni több hónapra, de kelendőek a vitaminok (főleg a C és a D) is. Patikafüggő, hogy honnan mit raboltak le, és előfordulhat, hogy csak a sokadik gyógyszertárban kapjuk meg, amit szeretnénk. Egyik olvasónk például így járt a refluxos kisgyerekének való tápszerrel: közel egyórás keresgélés után a harmadik patikában kapott.

Kaptunk olyan visszajelzést, hogy egy vidéki nagyvárosban nem lehetett egy bizonyos vérnyomáscsökkentőhöz jutni, sőt, a helyettesítőjéhez sem, ráadásul azt sem tudták megmondani, mikor lesz újra elérhető. Nagyon viszik a fájdalom- és lázcsillapítókat is, főképp a paracetamol hatóanyagúakat. Ezt egy gyógyszerészforrásunk azzal indokolta, hogy miután megjelent, hogy az ibuprofén árthat a koronavírusos betegeknek, ezért inkább a paracetamol szedése ajánlott, tömegek vették célba paracetamol-készítményekért a patikákat. Annak ellenére is, hogy a hírt a WHO és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet is, cáfolta.

El kellene hinni

A gyógyszerhelyzettel foglalkozó korábbi cikkünkben nyilatkozó Hungaropharma Zrt. kiemelte, hogy addig, amíg korábban már rendszerint délutánra megérkezett a patikákba a kért gyógyszer, most előfordulhat, hogy akár 2–3 napot is várni kell a készítményekre.

Megkerestük a PHOENIX Pharmát is, hogy adjanak helyzetjelentést és tájékoztatást a készletekről. Kaló Tamás vezérigazgató a 24.hu-nak küldött válaszában azt írta, a kiszállított gyógyszerek volumene több mint duplájára nőtt egyik pillanatról a másikra. Hozzátette, alapesetben minden nap, sőt napi két alkalommal szállítanak a patikák többségébe. A mostani helyzetben azonban a múlt hét elején a rendelésállományuk ugrásszerű növekedése miatt ezt nem tudták minden esetben tartani. „Ma már valamelyest csökkent a rendelésállomány, és a legtöbb patikába napi szállítást tudunk biztosítani” – jegyezte meg.

Azt több patikus is megerősítette lapunknak, hogy a nagy roham a veszélyhelyzet kihirdetése után kezdődött.

Minden eshetőségre fel vagyunk készülve

– válaszolt erre a PHOENIX Pharma vezérigazgatója, aki fontosnak tartotta kiemelni:

a gyógyszerek és élelmiszerek beszerzését egy esetleges kijárási tilalom mellett is engedélyezik majd a lakosság számára.

Kaló Tamás szerint akkor fog normalizálódni a helyzet, ha a lakosság elhiszi, hogy nem kell hónapokra előre megvásárolni a gyógyszereket. A piaci szereplők próbálják nyugtatni a kedélyeket, ahogy az OGYÉI is kiadott egy közleményt március 17-én, amiben többek között azt írták: „bár hazánkban nem alakult ki a koronavírussal összefüggő gyógyszerhiány, a készítmények gyógyszertárakba való eljuttatáshoz időre van szükség a hirtelen többszörösére nőtt igények miatt. Ebből következik, hogy a gyógyszertárakra, és így az őket kiszolgáló gyógyszer-nagykereskedőkre is óriási nyomás nehezedik.”

A PHOENIX Pharma vezetője is a lakosság megnyugtatására helyezi a hangsúlyt. A 24.hu-nak kiemelte, hogy folyamatosan rendelnek és kapják is az árut a gyógyszergyártóktól a kimenő forgalommal párhuzamosan. „Természetesen a hirtelen jött hatalmas kereslet miatt némileg csökkent a készletünk, de ezt gyorsan tudjuk pótolni, elegendő mennyiségű árut kapunk és vételezünk be nap mint nap.”

A gyógyszer egy speciális áru – folytatja Kaló Tamás annak magyarázatát, miért nehezebb a patikák készletének utántöltése.

A gyógyszerellátás egy szigorúan ellenőrzött, jól szervezett folyamat. Az ellátás három szintje: a gyártók, a nagykereskedők és a lakosságot közvetlenül ellátó gyógyszertárak és kórházak. A gyógyszerellátás biztonsága miatt mindhárom szinten szigorú szakmai protokolloknak kell megfelelni. A jelenleg drasztikusan megnövekedett igény a vertikum mindhárom szintjét érinti. A gyártóknak ehhez kell illeszteniük a gyártási rendet, és el kell látniuk a nagykereskedőket. A nagykereskedőknek hatalmas mennyiségű árut kell beszerezni, a raktári folyamataikon átereszteni, komissiózni a patikai és kórházi megrendelések alapján, és kiszállítani. A gyógyszertárakban pedig kezelni kell a megnövekedett lakossági igényt, a gyógyszerésznek a nap első percétől az utolsóig maximális gondossággal és szakértelemmel kell kiadni a gyógyszereket és ellátni a betegeket a gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos információkkal.

Kaló Tamás hozzátette, Európa szinte minden országában tapasztalható a gyógyszerek iránti igények ugrásszerű növekedése. Biztos azonban abban, hogy a gyártók lépést tudnak majd tartani a megnövekedett igényekkel.

A gyógyszerellátás jól szervezett rendszer, amelyben van puffer, azaz képes az előrelátható igényeken felül is biztosítani a folyamatos ellátást – emelte ki a vezérigazgató, hozzátéve, az egészen extra helyzetek azonban a legstabilabb rendszerekben is okozhatnak átmeneti zavarokat. „Jelenleg késedelmek vannak a rendszerben, amelyet a koronavírus-fenyegetettség kiváltotta bizonytalanság és az ezzel összefüggő lakossági felvásárlás okoz.”

A többhavi gyógyszer kiváltása a probléma

Gyógyszerészek, nagykereskedők és patikusok is azon a véleményen vannak, hogy az akadozó ellátás legfőbb oka az, hogy a betegek három hónapra szóló recepttel érkeznek a patikába. Egyik patikus azt mondta a 24.hu-nak, hogy náluk már annyira drámai a helyzet, hogy több gyógyszerből nem is tudnak ennyi mennyiséget egyszerre kiadni, és rendszeresen fordítják vissza a betegeket.

Ezt azonban háziorvosi oldalról kell szabályozni, ők viszont érthető módon a betegek megnyugtatása érdekében inkább háromhavi gyógyszert írnak fel a pácienseknek.

A három hónapra szóló receptek korlátozásáról eddig nem volt szó, a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely azonban megpendítette, hogy bizonyos készítményeknél indokolt lenne korlátozni, hogy egy ember mennyi gyógyszert vásárolhat. Az OGYÉI pénteken kiadott közleményében pedig már arra kérik az orvosokat: több vényt írjanak meg előre, „hogy a betegek a gyógyszertári készleteket figyelembe véve, az ott rendelkezésre álló mennyiséget kapják meg, és lehetőségük nyíljon a hiányzó mennyiség későbbi kiváltására is.”

A korlátozás alternatívája lehet az is, ha az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) a patikában dolgozók láthatnák, hogy a receptet kiváltani akaró beteg mikor és mennyi gyógyszert váltott ki korábban.

A lakosság azzal tudna segíteni, ha a nem vényköteles gyógyszerekből csak a jelenleg szükséges mennyiséget vásárolná meg, azaz nem raktározna hónapokra előre. Ezzel csökkenne a teher a gyógyszerlogisztikai rendszeren – tette hozzá Kaló Tamás, aki azt elismerte, hogy szájmaszkok és kézfertőtlenítők terén nem jó a helyzet.

Mindent megteszünk a maszkok és védőfelszerelések ellátásának biztosításáért, de ez jelenleg komoly nehézséget okoz. Mind külföldön, mind belföldön szűkösek a beszerzési lehetőségek. Ígéreteink vannak, remélem előbb-utóbb be tudunk szerezni megfelelő mennyiséget.

A kézfertőtlenítők terén valamennyire jobb a helyzet, mint a maszkok esetében, de ezek beszerzése is nagyon nehéz jelenleg.

Kiemelt kép: Bielik István/24.hu