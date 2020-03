Megrohamozták a gyógyszertárakat a magyarok, pedig nem kellene

Egyelőre nincs gyógyszerhiány, az utánpótlás azonban éppen a hatalmas kereslet miatt jelentősen lelassult. Ráadásul a lapunknak nyilatkozó elcsigázott, 12-14 órákat dolgozó gyógyszerészek és patikusok szerint nincs megfelelő védőfelszerelésük, miközben tömegeket szolgálnak ki.

Egy nap alatt egy heti forgalmat bonyolítunk. Armageddon van

– kezdte drámai helyzetértékelését a 24.hu-nak egy kórházi gyógyszerész, miután arról érdeklődtünk, a koronavírus-járvánnyal járó veszélyhelyzet vajon a gyógyszertárakban is felvásárlási lázban csúcsosodik-e ki. A megkérdezett gyógyszerészek, patikusok és nagykereskedő szerint egyértelműen az a helyzet, hogy a lakosság nemcsak élelmiszerből halmoz fel jelentős készletet, hanem gyógyszerből is.

Minden fogy, főleg vitaminokat, multivitaminokat, de még dekorkozmetikumokat is vesznek

– mondta egyik patikus forrásunk, aki szerint bár megfeszített munka zajlik a gyógyszertárakban, az ott dolgozók egyelőre bírják a terhelést, segítik egymást és összetartanak, de kérik az embereket: fogják vissza magukat.

Még nincs gyógyszerhiány

A megkérdezett patikában dolgozók mindegyike kiemelte, hogy a „békeidőkre” nem jellemző módon most megsokszorozódott azok száma, akik három havi gyógyszert váltanak ki, ezért is fordul elő, hogy gyorsan fogynak a készletek. De nem csak a receptkötelesek, minden más. Hiány egyelőre nincs, de az utánpótlás és a készletek visszatöltése érthető módon akadozik, illetve lelassult, előfordul több napos csúszás, mert a nagykereskedések nem tudják tartani ezt a tempót.

Az elmúlt napokra jellemző jelentősen megnövekedett gyógyszerigény részben annak tudható, hogy az induló járvány miatt érthető módon mindenki szeretné magát bebiztosítani

– magyarázta a gyógyszerfelvásárlási láz lélektanát Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke, aki hozzátette, a gyógyszerfelírás könnyítésére hozott döntések indokoltak voltak ugyan, de azok is pillanatnyilag többletterhet generálnak. A kamara elnöke józan önmérsékletet kér mindenkitől, már csak azért is, mert a közeljövőben nem lesz gyógyszerhiány. A gyógyszertárak és a nagykereskedők közötti logisztikai rendszer túlterheltsége miatt vannak ugyan problémák: például nem annyit kap a patika, mint amennyit rendelt, vagy nem pontosan azt, de érthető, hogy a jelenleg tapasztalható háromszoros, három és félszeres forgalmat nehezebben kezelik a logisztikai rendszerek.

Nem biztos, hogy mindenkinek most kell három hónapra előre bevásárolnia gyógyszerből – tette hozzá. Ha a józanság a rendszer többi szereplőjénél meglenne, a patikák jelentős része elviselhető terhelésre tudna néhány napon belül visszaállni – indokolta a visszafogottság előnyét Hankó Zoltán.

A kiszállítás nem zökkenőmentes, logisztikai kapacitásaink végesek –írta megkeresésünkre a minden gyógyszertártól és a gyógyszertárak nevében a lakosságtól is türelmet kérő Hungaropharma Zrt. A cég kiemelte, hogy addig, amíg korábban már rendszerint délutánra megérkezett a patikába kért gyógyszer, most előfordulhat, hogy akár 2-3 napot is várni kell a készítményekre (volt olyan általunk megkérdezett patikus, aki 4-5 napról számolt be).

Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója úgy tudja, az elkövetkezendő hónapokra szükséges gyógyszerkészlet rendelkezésre áll a nagykereskedőknél és a gyártóknál is, azonban arra ő is felhívja a figyelmet, hogy a megnövekedett kereslet miatt előfordulhatnak csúszások a gyógyszerek kiszállításánál. Az egész ellátási lánc túl van terhelve – tette hozzá és külön kiemelte, hogy a gyógyszerellátásban dolgozók minden tiszteletet és köszönetet megérdemelnek, mert erőn felül teljesítenek azért, hogy fenn tudják tartani a folyamatos gyógyszerellátást.

Bár a gyakran 12-14 órákat a gyógyszertárakban dolgozók ijesztőnek tartják a gyorsan fogyó és csak lassan töltődő készleteket, a Hungaropharma is azt hangsúlyozza: „a mai helyzetben azt állíthatjuk, hogy a járvány jelenlegi szakaszában biztosított a gyógyszerellátás. Nem alakult ki gyógyszerhiány, a jelen helyzetben vannak megfelelő mennyiségű készletek.”

Azt több patikus is megjegyezte, hogy nem értik, miért nem korlátozzák a 3 havi gyógyszerkiadást, mert szemmel láthatóan az emberek zöme él ezzel a lehetőséggel, veszélybe sodorva az ellátás folyamatos biztosítását. Vannak, akik hibának tartják, de vannak olyanok is, akik azon a véleményen vannak, hogy a mostani gyógyszerkiváltási hullám lecseng majd, és másfél-két hónap múlva alig lesz ember a patikában az elmaradó szakrendelések és a lehetséges kijárási tilalom miatt, illetve azért, mert addigra már a legtöbb beteg kiváltotta 3 hónapra a gyógyszerét.

Kifogytak a maszkokból és a kézfertőtlenítőből

Ha gyógyszerhiányról nem is, a szegényes védőfelszerelésről beszélhetünk a gyógyszertárak kapcsán. Több megkérdezett patikus is azt mondta, hogy elégtelen a vírussal szembeni védekezésük, márpedig rengeteg emberrel érintkeznek, még akkor is, hogy a vásárlók várakozni már csak a gyógyszertáron kívül tudnak. Egy vidéki patika alkalmazottja azt mondta a 24.hu-nak, hogy kesztyűjük ugyan van, de szájmaszkuk nincs, se maguknak, se a vásárlóknak nem tudnak adni, mert nem tudják hivatalos forrásból beszerezni.

Egy másik forrásunk azt mondta, sebészi maszkot ugyan viselnek, de kevés van belőle, az egészségügyi dolgozókhoz hasonlóan nekik sokkal több kellene, ahogy a komolyabb védelmet adó FFP2-es és FFP3-as maszkokból is. Ezekből az ellátottság esetlegesnek tűnik, mert úgy tudjuk, hogy bár sok helyen teljesen hiányoznak, vannak patikák, ahol bár keveset, de sikerült beszerezni a komolyabb védelmet biztosító maszkokat is.

Azt a Hungaropharma is elismerte a 24.hu-nak, tapasztalható hiányhelyzet – a korábbi gyártási kapacitásokból eredő hiányokon túl – a védőfelszerelések esetében.

Sajnos a maszkok esetén megnyugtató választ nem tudunk adni, de folyamatosan keressük az elérhető forrásokat. A kézfertőtlenítők nagyüzemi gyártása hamarosan megkezdődik, és elérhetőek lesznek ezek a termékek is

– tették hozzá.

Addig is a gyógyszertárakban kiemelt figyelemmel fertőtlenítik a betegforgalmi részt, és még a receptek aláírásához használt tollakat is bevették („mert olyan, mint a nyilvános WC” – indokolta a lépést egyik patikus forrásunk).

Hankó Zoltán azt mondta, a gyógyszertári felületek fertőtlenítésének feltételei adottak, a kamara honlapján keresztül kiküldtek egy tájékoztatót arról, a patikák milyen metodikával járjanak el.

A módszertani és szakmai támogatással rendelkeznek tehát a patikák, a többi az ott dolgozók figyelmén és kreativitásán múlik

– fogalmazott.

A kamara elnöke lapunknak azt is mondta, az elmúlt hetekben két alkalommal is tudtak valamennyi gyógyszertárba szájmaszkokat küldeni az ott dolgozóknak (tehát nem kereskedelmi forgalomba). Legutóbb két dobozzal, dobozonként 50 maszkkal. Gumikesztyű ellátási problémákról nem tud. Hozzátette: néhány napon belül speciális alkoholos fertőtlenítő oldatokkal látják el a gyógyszertárakat, erre a gyártási engedélyt a gyártócég soron kívül már megkapta.

