Operatív törzs: A tömeges megbetegedések küszöbén állunk

Cikkünk folyamatosan frissül!

Az első online sajtótájékoztató azzal kezdődött, hogy megmagyarázták, az újságírók védelmében nem lehet már élőben kérdezni. Élőben is közvetítjük.

Müller Cecília ismertette a legújabb adatokat: 85-en fertőzöttek, ami 12 fővel több, mint tegnap. Ketten pedig elhunytak, így már három a halálos áldozatok száma. Mindkét áldozat idős férfi volt, akik krónikus betegségekben szenvedtek, tehát a kockázati csoportba tartoztak.

Az idősek, a 65 év felettiek maradjanak otthonukban!

– kérte az országos tisztifőorvos. Hozzátette: a fiatalabbak is veszélyben vannak, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek.

Maradj otthon!

A fiatalok 80 százalékánál ugyan enyhe lefolyású a betegség, de ugyanúgy terjeszthetik azt, ezért a tisztifőorvos őket is megkérte, hogy ne menjenek közösségbe. A külföldről hazatérőket pedig önkéntes karanténban maradásra kérte Müller Cecília, ugyanis már világjárvány van, tehát mindegy, ki honnan jött haza. Aki pedig beteggel került kapcsolatba, vagy fertőzött területről érkezett, arra hatósági karantén vár.

A fiatalok ne bulizzanak! A külföldről érkezők maradjanak otthon, ha ez lehetséges!

– mondta Müller, hozzátéve, hogy a home office lehetőségével is éljen mindenki, aki tud.

Heten már távozhattak a kórházból gyógyultan: ketten magyar állampolgárok, öten irániak.

Sok a szabályszegő

Lakatos Tibor határokon bevezetett korlátozás miatt kialakult helyzettel indított. Hegyeshalomnál 120 perc, Rajkánál 150 perc az átlagos várakozási idő. A román határnán, Csanádpalotánál viszont 35 kilométeres kocsisor áll Románia határlezárása miatt.

Egyre inkább szegik meg a szabályokat honfitársaink

– mondta az operatív törzs ügyeleti vezetője, arra utalva, hogy már 69-en megszegték a hatósági karantént a 3506 oda utalt személyből. 58 esetben szabálysértési bírságot állapítottak meg.

Az üzletek sem tartják be mind a szabályokat: háromszor figyelmeztettek a hatóságok, hétszer helyszíni bírságot szabtak ki, és kilenc feljelentés történt.

Kérdések, válaszok

A kérdéseket emailben lehetett beküldeni, állítólag több száz érkezett a sajtótól, ezért csoportosították őket, és így válaszoltak.

Müller Cecíliát az elhunytakról csak annyit árult el, amennyit eddig is lehetett tudni: idős férfiakról van szó, akik más krónikus betegségekben is szendvedtek.

A tömeges megbetegedések küszöbén állunk

– mondta Müller, amikor már sokadszor kapta meg azt a kérdést, hogy miért nem közölnek területi bontásban adatokat úgy, mint minden más ország Európában.

A tisztifőorvos elmondta, hogy már az országban mindenhol vannak fertőzöttek, de nem tartják továbbra sem indokoltnak, hogy területi adatokat osszanak meg az emberekkel.

„Egészséges embernek nincs szüksége maszkra!” – jelentette ki már sokadszor Müller Cecília arra a kérdésre, hogy miért nincs elég védőfelszerelés az országban. Az egészségügyben viszont valóban nincs elég maszk, de „jó híreket hallott ma reggel” a tisztifőorvos, mert folyamatos a maszkok a gyártása, és rendelések is úton vannak. Lakatos Tibor hozzátette, hogy magasabb védettséget garantáló maszkok gyártása is be fog indulni több helyen.

Müller Cecília azt is elmagyarázta, mi a különbség a csoportos és a tömeges megbetegedések között: lényegében arról van szó, hogy már nem csak gócpontokban terjed a betegség, hanem lényegében mindenhol.

