Még sincs vége a kaposvári összefogásnak, csak az LMP-t rakták ki belőle

Véget ért az ellenzéki összefogás Kaposváron: az önkormányzati választásokra alakult, ernyőszervezetnek szánt, hivatalosan civil Kaposváriakért Egyesület taglétszáma a törvényben előírt tíz fő alá csökkent, ugyanis a résztvevő pártok tagjai – az LMP kivételével – ajánlott levélben elküldték kilépési nyilatkozatukat a szervezetnek – írtuk meg mi is vasárnap a Kapost.hu alapján.

A négy kilépő párt most sajtóközleményt adott ki, amelyben tisztázták a helyzetet:

A hír tényszerű megállapítását nem kívánjuk cáfolni, mely szerint a választások előtt a választási együttműködés platformjaként is funkcionáló Kaposváriakért Egyesületből négy ellenzéki párt (DK, Jobbik, Momentum, MSZP) tagjai kiléptek, vagy kilépésük folyamatban van. Ezzel együtt azonban jelen közleményünkkel szeretnénk egyértelművé tenni a közvélemény számára, hogy a kaposvári ellenzék előbb említett négy pártja továbbra is együttműködik egymással és készek vagyunk arra, hogy politikai tevékenységünket egymással összehangolva készüljünk a 2022-es országgyűlési választásokra, hiszen, ahogy legutóbb a dunaújvárosi ellenzéki győzelem is mutatja, tisztában vagyunk azzal, hogy a Fidesz Kaposváron is csak közös erővel győzhető le.