Már nem rovatvezető a kormánypárti napilapnál Orbán János Dénes

Leváltották a Magyar Nemzet kulturális rovatának vezetőjét – írja a Magyar Hang. A megbízott vezető B. Orbán Emese, már az impresszum is az ő nevét tartalmazza.

Orbán János Dénes távozása mögött a Magyar Hang pozíciógyengülést lát, ez az oka szerintük annak is, hogy az OJD által vezetett korábban közpénzzel rendesen kitömött íróakadémia kimaradt az évvégi pénzsszórásból. Ugyanakkor a költő azt mondta a Magyar Hangnak: nem leváltották, hanem ő mondott fel, miután az Előretolt Helyőrség nevű íróakadémián annyi feladata lett, hogy azzal a napilapos szerkesztést nem tudta összeegyeztetni. Hozzátette: ha szerkeszteni nem is, de írni szeretne továbbra is a Magyar Nemzetben.

Kiemelt kép: Mónus Márton /MTI