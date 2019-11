Dövényi emberölés: Simon barátnője, Marietta is életfogytiglant kapott ismerőse lefejezéséért

Előre kitervelt, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt életfogytig tartó fegyházra ítélte a Debreceni Ítélőtábla jogerősen azt a három dövényi gyilkost, akik az áldozat barátnőjével nyalatták le ujjukról a vért a vérfürdő után. Az elsőrendű vádlott, V. Simon 35 év, míg a másod és harmadrendű vádlott is 25 év múlva bocsátható leghamarabb szabadon feltételesen. Ez azt jelenti, hogy V. Simon élettársa is minimum 25 évig élvezi majd a büntetés-végrehajtás vendégszeretetét. Az ügy negyedrendű vádlottja 3 évet kapott.

A gyilkossággal vádolt V. Simon és unokatestvére, V. József, azaz Rokkó és Pepe, valamint előbbi élettársa az ismerősüket látogatták meg Dövényben, ahol vele együtt italozni kezdtek. Később azonban szóváltásba keveredtek és ekkor elhatározták, hogy megölik. Egyikük kardot, kést, bicskát készített be az autóba, majd szóltak a férfinak, hogy hazaviszik. Mikor megérkezett a későbbi áldozat élettársa, szóltak neki, hogy üljön be a kocsiba, mert őt is elviszik.

Ezt követően Putnokra indultak a férfi testvéréhez, a sofőr azonban korábban lekanyarodott. Kést nyomott a mellette ülő nő oldalához, a mögötte ülő párja torkát elvágták, majd megpróbálták lefejezni. A vérét pedig lenyalatták az ujjukról a barátnőjével.

Később egy putnoki pincében többször kardot szúrtak a férfi nyakába, fejébe és testébe. Az elkövetők több mint hatvan sebet ejtettek az áldozaton. Barátnője a helyszíni szemle során azt mondta, végig kellett néznie, ahogy szinte földarabolják a szerelmét a szeme előtt. Ezután a dövényi házba vitték a nőt és a szőnyegbe csavart holttestet. A nőt combon szúrták, majd azzal fenyegették, hogy megerőszakolják. Az asszonyt végül másnap elengedték, a holttestet pedig egy sertéstrágyával teli emésztőgödörbe dobták.

A gyilkosok egymással próbálták elvitetni a balhét az elsőfokú eljárás során Elismerték, hogy ott voltak a helyszínen, de azt tagadták, hogy ők végeztek volna a férfival. A holttest eltüntetésében segédkező nő azonban beismerte tettét.

A táblabíróság szerint az elsőfokú bíróság megalapozott tényállást állapított meg, azaz helyes a bűncselekmény minősítése és helyesen következtetett a vádlottak bűnösségére is. De nem fogadták el azokat a védői érveléseket, miszerint V. Simonon kívül mindenki fenyegetettség hatására cselekedett. A tények ugyanis végig nyomon követhetőek és azok cáfolják a gyilkosok által elmondottakat. A rendkívül brutális bűncselekmény ideje, a „horror éjszakája” volt az áldozat és a hozzátartozója számára. A különös kegyetlenség, mint minősítő körülmény nemcsak azt jelentette, hogy a sértett átlagot meghaladó kiszolgáltatott helyzetben volt és átlagot meghaladó kínokat kellett kiállnia, hanem azt is, hogy az elkövetők az átlagot meghaladó brutalitással végeztek vele.

A legsúlyosabb büntetést kapó V. Simon az utolsó szó jogán azt mondta, hogy nem érzi magát gyilkosnak. V. József azt mondta, hogy megbánta azt amit tett és nagyon sajnálja a történteket. Az ügy harmadrendű vádlottja, V. Simon élettársa bocsánatot kért és részvétét fejezte ki az áldozat hozzátartozóinak.

A táblabíróság szerint csak életfogytig tartó szabadságvesztés szolgálja a büntetési célok elérését. Az ítélet jogerős.