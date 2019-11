Kitört az újpesti számháború, az új vezetés szerint komoly adósságokkal vették át a kerületet

Kilencmilliárd forint volt az újpesti önkormányzat számláján az átadás-átvételkor, állítja a távozó fideszes polgármester. Legfeljebb hétmilliárd az a kilenc, vág vissza az új vezetés. Megpróbáltuk kibogozni, mi az oka a jelentős eltérésnek.

Egy ideje lehetett már olyan pletykákat hallani, hogy a IV. kerület új vezetése szerint a kerület messze nincs olyan jó helyzetben, mint ahogy az októberben leváltott régi vezetés állította. Wintermantel Zsolt távozó polgármesterként azt írta a Facebookon, hogy Újpest számláján kilencmilliárd forint volt értékpapírokban és készpénzben.

Ehhez képest, amikor rákérdeztünk a jelenlegi újpesti vezetésnél, mi a valós helyzet, Trippon Norbert alpolgármester azt válaszolta, hogy a november 20-ai állapot szerint a kerület számláján 5,6 milliárd forint van értékpapírokban és 1,4 milliárd készpénzben, tehát összesen nem kilenc, hanem hétmilliárd forintja van a kerületnek. Azt Trippon is elismerte, hogy ez az összeg fluktuál, ha egy darabig nem jön semmilyen bevétel, ám sok költséget kell kifizetni, így jelentősen megcsappanhat.

Az alpolgármester szerint komoly problémáról van szó, mivel az átadás-átvétel után arra jutottak, hogy körülbelül tízmilliárdos követelésállomány van a kerülettel szemben.

Trippon elmondta, rengeteg olyan kiadás jelent meg az utolsó pár napban is, amelyeket rendkívüli közgyűlésen kellett rendezni. Nem volt előirányozva például a karácsonyi jutalom a polgármesteri hivatal dolgozóinak, erre most 77 millió forintot különítettek el. Az újpesti szakrendelő is azonnal bejelentkezett azzal, hogy szüksége lenne az eredetileg tervezetten felül 115 millió forintra, valamint 25 millióra a karácsonyi jutalmakhoz. Ugyanígy az óvodák és a bölcsődék is 154 millió forintos kiegészítésre szorultak.

Trippon szerint ezeket a költségeket megpróbálják máshonnan átcsoportosítani, és elutasítani a további követeléseket. Azonnal lemondtak például egy 240 milliós relokációs projektet, amelyről szerinte az átadás-átvétel során csak annyi derült ki, hogy hol tervezik megvalósítani.

Molnár Szabolcs, aki jelenleg is a képviselő-testület tagja, Wintermantel Zsolt alatt pedig pont azért a területért volt felelős, mint most Trippon, azt mondta, amikor átadták a kerületet, kilencmilliárd forint volt a számlákon, és a költségvetés nem számolt hitelfelvétellel sem. Azóta be kellett folynia több százmillió forint bevételnek, így érthetetlen számára, miként lehetett alig egy hónap alatt több mint kétmilliárd forintot elkölteni.Molnár szerint fals dolog összehasonlítani a kerülettel szembeni összes jövőbeni követelést a pillanatnyi vagyonnal, mert ezeknek a követeléseknek egy része hosszútávú, és ha ezekkel számolunk, akkor az addig terjedő bevételekkel is kellene. Szerinte minden gazdálkodó szervezet ebben a szellemben készíti a költségvetését, máshogyan nem is lenne értelme.

Azt is elmondta, hogy a karácsonyi jutalmak korábban sem szerepeltek soha a büdzsében, mert azokról akkor döntöttek, amikor a vártnál jobban alakult a pénzügyi helyzet, ez szerinte az önkormányzat honlapján a korábbi évek jegyzőkönyveit megtekintve világosan látható. Ez most is így van, állítja, hiszen Trippon előterjesztése szerint 230 millió forint nem tervezett többletbevétel érkezett például az építési adóból, és ebből kívánják a jutalmakat fedezni. Az viszont Molnár szerint megszokott dolog, ha a szakrendelő üzleti terve nem teljesül, például azért, mert az orvosok bére emelkedik. Itt többletforrásra van szükség, és azt oda kell adni.