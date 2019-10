Egyre népszerűbb a fővárosi közlekedési mobiljegy-pilotprojekt (x)

Nyár elején hatalmas sikerrel indult a fővárosi közlekedési mobiljegy pilotprojektje, ma már a Budapest 24 és 72 órás jegy, a hetijegy, valamint a teljes és kedvezményes árú havi és félhavi bérletek is elérhetők a Közlekedési mobiljegy applikáción keresztül.

A jegyek a beállított érvényesség kezdetétől használhatók, és – a bérletekhez hasonlóan – korlátlan utazást tesznek lehetővé egész Budapesten a jegytípusnak megfelelő időszakon belül.

De mi is az a mobiljegy?

A fővárosi közlekedési mobiljegy a budapesti közösségi közlekedésben használható jegyek, bérletek mobilapplikációval megvásárolható formája. Az adott jegytípusok bárhol bármikor megvásárolhatók, akár közvetlenül a járat indulása előtt is, a megállóban várakozva. Ehhez kizárólag okostelefon, a telefonra telepített (Android vagy iOS) alkalmazás és aktív adatkapcsolat szükséges.



A rendszert roppant egyszerű használni, és nagymértékben megkönnyítheti a mindennapokat. Első körben le kell tölteni a mobiljegyvásárlásra alkalmas applikációt a Google Play áruházból vagy az App Store-ból, majd egy gyors regisztrációs folyamatot követően már meg is váltható az utazáshoz szükséges mobiljegy. Utazáskor, a papíralapú jegyekéhez hasonlóan egyszerű a használata: olvasd be telefonoddal a járművön vagy a metróbejáratnál elhelyezett kódot, majd mutasd be az érvényes mobiljegyet a buszvezetőnek, a metróban a beléptetést végző személyzetnek, illetve ellenőrzéskor a jegyellenőrnek.



Reméljük, hogy ez az újítás a repülőtéri járaton kívül egyéb fővárosi vonalakon is elnyeri a tetszésedet.

