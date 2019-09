Orbán megüzente a Nyugatnak, mi a vele való a kiegyezés feltétele

A magyarok nem akarnak kevert nép lenni. hanem a keresztény kultúrából kisarjadt, büszke európai nemzet

– üzente Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz tisztújító kongresszusán elhangzott záróbeszédében.

Orbán, akit a küldöttek ismét a párt elnökévé választottak, egy olyan évtizedre szóló programbeszéddel állt a küldöttek elé, amelyben belpolitikai céljait és uniós, sőt világpolitikai terveit is bemutatta.

Az unióval kapcsolatban kijelentette: megegyezésre kell jutni Európa két fele között,

Nem akarja kenyértörésre vinni a dolgot azokkal, akik multikulturális országgá alakították saját otthonukat, elvégre az az ő otthonuk, az ő hazájuk, de ez itt mi hazánk, a mi életünk, efölött a magyarokon kívül más nem rendelkezhet soha.

Szerinte az unió keleti és nyugati fele más eszményeknek vonzásában él, más erényeket tisztel, az reméli, hogy az együttműködés még ilyen körülmények között is kialakítható. Reméli, hogy az EU bizottság új elnök asszonya megbirkózik ezzel a feladattal.

Orbán szerint az együttműködés feltétele

Az EU-nak el kell fogadni a keleti és a magyar berendezkedést,

Fel kell hagyniuk az államaink és kormányaink elleni nyílt támadásokkal

“Nem vagyunk hajlandóan uniós pénzből finanszírozni a velünk ellenséges Soros-féle álcivil szervezetek garmadáját, mi nem küldünk hozzájuk efféle politikai aktivistákat, hát ők is vigyék haza Közép-Európából a sajátjaikat.”

A megegyezés feltétele, hogy fel kell hagyni kormányok elleni a rejtett akciókkal is, nem juttathatnak hatalomba pártokat ilyen eszközökkel,

Ibizából egy is elég volt. Az unió költségvetése nem arra való, hogy a liberálisoknak tetsző csapatokat, médiumokat finanszírozzák, tüntetőket, aktivistákat képezzenek ki, és vessenek be nálunk. Orbán szerint Macedónia instabilitásáért, Románia bajaiért is a rejtett beavatkozás a felelős, Washington és Brüsszel liberális hálózati jelentik a legnagyobb veszélyt a közép-európai térség békés nyugodt életére. “Politikai trükkökkel és fake news hálózatok tucatjaival kell szembe néznünk” – sorolta Orbán, aki szerint Európa “egybentartása” azon múlik, hogy ezek a “beavatkozási kísérletek” elszűnnek-e.

A nyugati kormányoknak küldött üzenet mellet a miniszterelnök belföldire is üzent.

Szerinte például azért kell a nagyvárosok polgárainak is a Fideszre szavazni, mert ő ugyan megvétózza az uniós kvótaterveket, de a következő lépésként a nagyvárosok vezetőivel fognak majd tárgyalni. Szerinte Szeged lesz az első számú betelepítési célpont.

Orbán nem fukarkodott a jelzőkkel a Fidesz méltatásánál. Az ország legrégibb hagyományú és lelkiségű pártja szerinte új rendszerváltást hajtott végre.

Az eredmények közé sorolta, hogy egy valódi, működő államelméleti modellt, egy magyar kereszténydemokrata államot hozott létre. „Demokrácia igen, liberalizmus nem!”

Az első rendszerváltás a szovjet világ megszüntetése volt. A második – szerinte – keresztény rendszerváltás is volt.

A beszédben többször kitért arra, hogy szerinte a szocialisták nem értik, hogy milyen szerencséjük volt, hogy „ép bőrrel megúszták” az előző ciklusokat. Orbán kijelentette, hogy csak a Fideszen múlott, hogy az utcai forradalom helyett az alkotmányos utat választották.