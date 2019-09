Innen tiltaná ki Puzsér az autókat

A Sétáló Budapest programjának legmeghatározóbb célja az egybefüggő sétálózóna kialakítása. Létrehozásának oka egy új szemléletmód, amiből következik a jobb tömegközlekedés és kerékpáros lehetőségek biztosítása; majd azokon túl, az egész városra nézve pedig a fenntarthatóság, a humanizmus és az emberközpontúság

– írta közleményében Zaránd Péter, Puzsér Róbert főpolgármester-jelölt kampányfőnöke.

A sétáló Budapest aktivistái Puzsér fő kampányígéretét reklámozva szombatra virradóra festékszórókkal ki is jelölték az általuk sétálózónának megálmodott rész határait.

A központi sétálózóna kiterjedése Pesten a Nagykörút és a Duna által határolt terület. Budán a Műegyetem környéke, azaz a belső Bartók Béla út, a Karinthy Frigyes út és a Duna háromszöge, továbbá a Gellérthegy, a Vár, a várlejtők, a környező parkok és a Víziváros alkotja a sétálózónát.

„Az áruszállítás, a sürgősségi forgalom, a taxik korlátozott hozzáférése, a meglevő nagy garázsok megközelítése nyilván lehetséges marad a belvárosban is. A tömegközlekedés is természetesen megmarad, illetve autóval átjárhatóak maradnak a legnagyobb főútvonalak is. A Lánchidat az autók elől lezárjuk, az úttestjén biciklis és tömegközlekedési híddá, a járdáin végre konfliktusmentes gyalogosútvonallá tesszük” – írják a közleményben.

Kiemelt kép: Sétáló Budapest