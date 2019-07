Szakrendelések nélkül maradnak a gyöngyösiek augusztusra

Urológia és hematológia egész hónapban nem lesz, de máshol is erősen lyukas a naptár.

Két műtőssegéd kiesése is elég volt, hogy műtétek maradjanak el a Fiumei úti baleseti sebészeten

Egész augusztusra urológiai szakrendelés nélkül maradnak a gyöngyösi Bugát Pál Kórház páciensei, de a bőrgyógyászaton sem lesz rendelés hetekig – írja az Index.

A portálnak egy olvasója hívta fel a figyelmet a hézagos nyári szakrendelési időkre: hematológia sem lesz egész hónapban, belgyógyászat is csak néhány napig a hónap vége felé. Az angiológián egyetlen napon fogadnak betegeket, a tüdőgyógyászaton és a gyerek nőgyógyászaton is csak pár napot rendelnek. A hónap első felében az addiktológiát, a második felében az audiológiát kell nélkülözni; szemészet és kardiológia is hol lesz, hol meg nem.

A kórház egyelőre nem válaszolt az Indexnek arra, hogy miért marad el ennyi rendelés, megszokott-e ez nyáron, és veszélyezteti-e a betegek ellátását. (Fotó: MTI / Vajda János)