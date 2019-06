Az LMP megsértődött a polgármester-jelöltre, ezért külön indul Pécsen, de nem indít saját polgármestert

A politikai stratégia eddig ismeretlen fokait mutatja be a napokban a pécsi LMP. A párt helyi vezetése, ami a brutálisan sikertelen EP-választás előtt a párt országos vezetése is volt, korábban belement abba a nagy közös megállapodásba, amely szerint egyetlen ellenzéki jelölt indul csak a Fidesszel szemben Pécsen. Most mégis bejelentették, hogy minden választókerületben önállóan indulnak.

Keresztes László Lóránt, a lemondott társelnök az Azonnalinak azt mondta, tulajdonképpen kizárták őket, hiszen vállalhatatlan ultimátumot adtak a baloldali pártok. Ezalatt az MSZP-t, a DK-t és a Momentumot érti, valamint mint mondta, most már a Jobbik is csatlakozott ebbe a baloldali szövetségbe, mert közölték az LMP-vel, hogy ők is beálltak Péterffy Attila polgármesterjelölt mögé.

Az LMP már áprilisban nyilvánvalóvá tette, hogy nem támogatják Péterffyt, de nem is akartak indítani ellene senkit. A legfőbb elvi kifogásuk vele szemben, hogy a Pécsi Hőerőmű korábbi igazgatójaként a jelölt nagyban felelős a mecseki fakivágásokért, így őt egy zöldpárt nem támogathatja.

A párt azt nevezte vállalhatatlan ultimátumnak, hogy azt kérték tőlük, nyilvánosan is támogassák Péterffyt, és használhassák a logójukat.

Annak ellenére, hogy a pécsi pártvezetés megsértődött a polgármesterre, ellene nem indítanak senkit, csak a választókerületi jelöltek ellen. Keresztes a lap kérdésére, hogy akkor kire szavazzanak az LMP-sek, azt mondta, a választóikra bízzák a döntést, de ő maga pécsi polgárként egyikőjükre sem szavazna, inkább akkor nem is szavaz polgármesterre.