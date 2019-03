NAV: elkészültek az adóbevallási tervezetek

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elkészült az szja-bevallási tervezetekkel, így idén a tavalyihoz képest csaknem ötszázezerrel többen, azaz már 5,6 millióan kaphatnak segítséget az adóbevalláshoz. A NAV közleménye szerint a tervezetek az egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek, áfás magánszemélyeknek támpontként szolgálnak a bevallás beadásához.

Az utóbbi években a személyi jövedelemadóztatás rendszere jelentősen átalakult. Ennek elsősorban az volt a célja, hogy a magánemberek a legegyszerűbben, minimális időráfordítással készíthessék el szja-bevallásukat.

A rendszerrel kapcsolatban a digitalizáció térhódítása is megmutatkozik, hiszen csaknem 3,8 millióan rendelkeznek már ügyfélkapuval.

A kezdeti sikerek megalapozták a rendszer továbbfejlesztését, évről évre bővült az érintettek köre. Idén már az egyéni vállalkozóknak is készült 2018-ról szóló adóbevallási tervezet, ami több, mint háromszázötvenezer vállalkozónak könnyíti meg a bevallás elkészítését.

A NAV a beérkezett kifizetői, munkáltatói adatok alapján tehát minden adózónak, akiről adattal rendelkezik, segít az adóbevallásban. Ugyancsak újdonság, hogy a bevallás és az adó megfizetésének határideje egységesen, valamennyi adózónak május 20.

A NAV honlapjáról már most elérhetők a tervezetek. Az eSZJA programon keresztül az ügyfélkapuval rendelkezők akár okostelefonon vagy tableten is megtekinthetik, és ha szükséges, ezeken az eszközökön szerkeszthetik is az szja-bevallást.

Aki egyetért a dokumentum adataival, annak nem kell tennie semmit, május 20-án a tervezet a kiajánlott adatokkal hivatalos szja-bevallássá válik.

Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek, és az áfafizetésre kötelezetteknek a tevékenységükből származó jövedelmi, illetve az adóhivatali nyilvántartásokban nem szereplő adatokkal kell kiegészíteniük bevallási tervezetüket. Az ő esetükben továbbra is önállóan kell benyújtani a bevallást, hiszen a számukra készített tervezetek nem válnak automatikusan bevallássá, de segítségül szolgálnak a bevallás elkészítéséhez.

Akinek nincs ügyfélkapuja, még öt napig, azaz március 18-án éjfélig kérheti a tervezet postázását. Az április 30-ig postázott küldemény a tervezetek mellett egy üres 1+1 százalékos rendelkezőnyilatkozatot és válaszborítékot is tartalmaz.

Kiemelt kép: MTI / Marjai János