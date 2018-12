A BBC címlapján a földre tepert Hadházy Ákos

Valamivel több mint egyperces videós riportban számolt be a BBC online kiadása a vasárnap esti tüntetésről és az azt követő eseményekről. A BBC oldalán közvetlenül a vezető anyag alá, előkelő helyre került a földre tepert független képviselő:

A tudósítás Hadházy Ákossal kezdődik, ahogy az MTVA biztonsági őrei őt és Szél Bernadettet is kihajítják a Kunigunda utcai épületből.

A teljes riport itt nézhető meg:

A tüntetésről és az ellenzéki politikusok akciójáról nemcsak a BBC, hanem több jelentős nemzetközi médium is beszámolt, többek között a New York Times, az NBC és a Spiegel is.