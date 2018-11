Direkt36: Gond lehet az orvosi implantátumokkal

Betegek millióit veszélyeztetik világszerte olyan orvosi implantátumok és egyéb hasonló eszközök, amelyek megfelelő hatósági szabályozás nélkül kerülnek piacra – írja a Direkt36, amely egy nemzetközi tényfeltáró újságírói projektben vett részt.

Az International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) nevű, újságírókat tömörítő hálózat kutatása szerint az egészségügyi hatóságok gyakran még a komplex orvostechnikai eszközöket is engedékenyebb eljárások során engedik a piacra, mint amilyeneknek az egyszerűbb gyógyszereket alávetik.

A hibásnak bizonyuló eszközök ráadásul sokszor a piacon maradnak, további károsodásokat okozva a betegeknek, ezen felül előfordul, hogy a gyártók egy-egy problémás eszközt bizonyos országokból visszavonnak, de máshol tovább forgalmazzák. Gondok vannak a hibás eszközök nyomon követésével is: a gyártók és a kórházak nem minden incidenst jelentenek be, sokszor pedig az is problémát okoz, hogy elérjék a betegeket, akikbe a rosszul működő implantátumok beletették.

Az ICIJ elemzése szerint az elmúlt tíz évben mintegy 1,7 millió sérülés és közel 83 ezer haláleset volt köthető hibásan működő orvostechnikai eszközökhöz.

A Direkt36 a nyomozás dokumentumai alapján azt állítja, hogy Magyarországon az inzulinpumpa használóknak több mint a felét érintette egy olyan tavalyi intézkedés, amelynek keretében egy gyártó, a Medtronic világszerte visszahívta egyik termékcsaládját. A kockázatos eszköz miatt Finnországban egy kisfiú eszméletét vesztette, és csak kórházban tudták stabilizálni az állapotát. A gyártó közölte, hogy szélsőséges esetben akár halálesetet is okozhat a hibás eszköz, de tudomásuk szerint ilyen nem történt.

A Magyarországon az inzulinpumpákkal foglalkozó egyik vezető orvos az oknyomozó portálnak azt mondta, nem tud arról, hogy bárkinek súlyos károsodást okozott volna a kockázatos pumpaszerelék.

Más termékek – például esetlegesen szennyezett térd- és csípőprotézisek – visszahívásai is érintettek magyar betegeket. Sok jelentés foglalkozik mellimplantátumokkal kapcsolatos problémákkal is, és köztük feltűnik egy olyan termék, amellyel a dokumentumok szerint Magyarországon különösen sok gond volt.

Egy 2017 augusztusában született jelentés szerint egy budapesti kórházban távolítottak el egy nő melléből egy Nagor gyártmányú, GFX típusú implantátumot, miután a páciensnél komplikációk merültek fel. A gyártó cég által leadott jelentés szerint úgynevezett kapszuláris kontraktúra következett be, ami egyike a mellimplantátumok beültetése után időnként jelentkező, akár komoly fájdalmakkal is járó szövődményeknek. Ez akkor alakul ki, ha a szervezet túl erősen reagál az idegen anyag beültetésére, és az átlagosnál vastagabb burkot képez az implantátum köré. Ha ez a burok túl vastag, akkor az összenyomhatja az implantátumot, és ezért akár annak eltávolítására is szükség lehet.

Bár a jelentésből nem világos, hogy pontosan mi történt a 2017 augusztusában rögzített esetben, de úgy kategorizálták, mint ami „komoly közegészségügyi fenyegetést” jelentett, és „halálesettel vagy az egészségügyi állapot váratlan és súlyos romlásával” járt. A jelentésből kiderül emellett még, hogy 2012 óta világszerte 140 olyan incidens volt, amikor ugyanilyen típusú implantátumnál merült fel hasonló szövődmény, és ennek közel egyharmada – 43 eset – Magyarországon történt.

A nagy-britanniai alapítású Nagort megkereste a Direkt36 a konkrét esettel és a magyarországi incidensekkel kapcsolatban, de kérdéseikre nem kaptak választ.

