Elhagyja a tanári pályát a boncolási botrányba keveredett tanár

Távozott a keszthelyi gimnáziumból és jó időre a tanári pályát is elhagyja a boncolási botrányba keveredett biológia tanár, számolt be az esetről az RTL Híradó. A férfi biológia-szakkörein élő állatokat is boncoltak a keszthelyi Vajda János Gimnázium diákjai.

Az iskolában videó is készült arról, hogy egy kifejlett csibét a diákok fordítanak ki a tojásból, majd amikor a gimnazisták szóvá tették, hogy az állat csipog, a tanár annyit mondott,

nem csipog, csak fulladozik.

A tanár azt mondta, azóta távmunkában dolgozik, de elkötelezett tanárnak tartja magát, és úgy véli, ha az oktatásban valamit meg lehet mutatni a valóságban, akkor azt úgy is kell megmutatni. Azt leszögezte, hogy az öncélú állatkínzást ő sem támogatja.

A tanár azt mondta, a csibe körülbelül annyit szenvedett, mint a csirke egy falusi csirkevágás során.

Az általa vezetett szakkörön egyébként a diákok csak szülői beleegyezéssel vehettek részt.