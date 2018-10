Ha Puzsér izmos, nincs értelme az előválasztásnak

Puzsér Róbert főpolgármester-indulási bejelentését követően az adekvát kérdések azok: mennyire lehet sikeres, mennyi szavazót, esélyt vehet el további ellenzéki/kormánykritikus indulóktól (és/vagy Tarlóstól)? Erre azonban ma nem lehet válaszolni. Vannak külföldi példák (lásd a Beppe Grillo komikus vezette olaszországi Öt Csillag Mozgalmat) arra, hogy ismert médiaszemélyiség sikeresen konvertálta politikai tőkévé tévés-közéleti tőkéjét, ahogyan számos példát tudunk arra is mondani, hogy ismert személyiségek úgy buktak el (elő)választási küzdelmeket, mintha soha nem lettek volna tévében, rádióban, plakátokon vagy a Youtube-on.

Nincs tehát univerzális, a sikeres tőkekonvertálást garantáló gyakorlat. Azt előzetesen is megállapíthatjuk, hogy egy dolog egy médiaszemélyiséget nézni a tévében és vele együtt nevetni, és egy másik dolog rá szavazni. Nem kockáztatok nagyot, ha azt állítom: egy főpolgármester-választáson a választók nem csak szimpátiát, pártidentitást néznek, hanem kompetenciát is, azaz alkalmasságot egy világváros kormányzására.

Ebben a tekintetben Tarlós referencia lett. Kétséges, hogy Puzsér számolhat-e hasonló állampolgári bizalommal, még politikai és közbeszéd-befolyásoló leleményessége ellenére is.

Puzsér országos ismertsége a budapesti szavazatszerző-képességéről nem mond el tehát semmit.

Ezért Puzsér esélyeiről nem lehet érdemben nyilatkozni, amíg nem látjuk, kik a vetélytársai. A párbeszédes Karácsony Gergely és az MSZP-s Horváth Csaba már bejelentkezett az előválasztásra, a DK nem elzárkózó, Puzsér, az LMP, a Jobbik és várhatóan a Momentum nem vesz majd részt benne.

Márpedig kérdés, hogy csupán baloldali jelölteket – azaz egy MSZP-s, egy P-s, egy DK-s résztvevőt – felvonultató előválasztást van-e értelme megtartani. Különösen, Puzsér támogatottsága kétszámjegyű lesz.

Egy csak baloldali előválasztáson könnyen lehetséges, hogy a részvétel elmarad a Molnár Zsolt budapesti MSZP-elnök remélte 100 000-től. Márpedig ennél jóval alacsonyabb részvétellel megrendezni sem éri meg: sok pénz és munka megy rá. Pár ezer embernek – most mondtam valamit – nem tartunk előválasztást akkor, ha már az elején világos mindenkinek, hogy ki lehet a győztes, és ebben a felek meg is tudnak egyezni.

Ahhoz, hogy egy csak baloldali előválasztás mozgásba hozza a bázisokat, jó jelöltekre és tétre van szükség. De ami a még soha ki nem próbált előválasztást végképp értelmetlenné teheti, az a legalább 10 százalékos támogatottságú Puzsér. Ha ő tartósan nem amortizálódik, és az előválasztás elutasításáért sem büntetik meg a választók, akkor bárki lehet az előválasztás nyertese, Tarlós hátradőlhet. Székének hátlapja biztosan nem reccsen meg.

Ám ezzel most előre szaladtunk, érdemes megvárni a kutatásokat, amelyek képet adnak Puzsér támogatottságáról. Lehet kérdezni ugyanis szimpátiára, versenyképességre és vezetői alkalmasságra is. Azért sem mindegy, hogyan és miről kérdezzük meg a választók véleményét, mert a kutatások akaratukon kívüli is alakítják a közvéleményt. Ráadásul egy médiaszereplő ezeket az eredményeket úgy tudja kommunikálni, ahogyan egy felelősségében teljesebb, magán kívül a politikai közösséget is képviselő politikus legszebb álmaiban sem tudná.

Egy jelentősebb támogatottságú Puzsér úgy kell tehát a baloldalnak, ahogy egy nevetségességbe torkolló előválasztás.

A szerző politikai elemző, az IDEA Intézet vezetője

Kiemelt kép: Máthé Zoltán / MTI