Belehúztak a bankok – melyik akciós személyi kölcsön a legolcsóbb? (X)

Tovább bővül az egyébként is dübörgő személyi hitelek piaca. Folyamatosan érkeznek az egyre kedvezőbb banki ajánlatok, szinte nincs olyan platform, ahol nejönnének szembe az akciós személyi hitelek, és ne akarnának nekünk egy újabb kedvezményes konstrukciót eladni. Félretettük a szeptemberi reklámzajt, és megnéztük, hogy jelenlegmelyik banki ajánlat a legkedvezőbb a piacon.

A személyi kölcsönök piaca továbbra is bővül; a Magyar Nemzeti Bank (MNB) statisztikái szerint a második negyedévben 44 milliárd forinttal nőtt a fogyasztási hitelek háztartási hitelállománya.Ebből 31,72 milliárd forintot tettek ki – majdnem a háromnegyedét – a személyi hitelek, ami a lakossági hitelek között jelenleg messze a legnépszerűbb pénzügyi termék.

A növekvő hitelállományból látszik, hogy a hitelfelvételi kedv élénk a lakosság körében, az őszi időszak pedig egyébként is forgalmas időszak a pénzintézetek életében az iskolakezdéskor megnövekedett kiadások miatt. Jó megoldás lehet a felmerülő pluszköltségekre a szabadon felhasználható személyi kölcsön, amit most több bank is kiemelt akciókkal kínál az ügyfeleknek.

A bőség zavarában – hogyan válasszuk ki a legjobb személyi kölcsönt?

Több tényezőtől is függ, hogy melyik akciós banki ajánlat lehet számunkra a legkedvezőbb:nem mindegy, hogy mekkora összeget és milyen hosszú futamidőre szeretnénk igényelni. Azt is figyelembe veszik a hitelintézetek, hogy mekkora a havi nettó jövedelmünk, hiszen általában 250 ezer forint felett kamatkedvezmények érhetőek el, ezenkívül általában azt is figyelembe veszik, hogy náluk nyitott folyószámlára érkezik-e a jövedelmünk.

Az akciós kölcsönök összehasonlításánál az egyik legfontosabb tényező a teljes hiteldíjmutató (THM). Sok hitelintézmény általában az alacsony kamatot helyezi előtérbe a hirdetésekben, de a kamat csupán a THM egy része. A THM értékek összehasonlításával kaphatunk reális képet a kölcsönök áráról, hiszen az a kamaton felül tartalmazza az esetleges kezelési költséget is, és pontosan kifejezi, hogy éves szinten mennyibe kerül nekünk az adott kölcsön. A THM mellett szintén fontos mutató a hitel teljes visszafizetendő díja, így az akciós ajánlatok összehasonlításakor ezt is érdemes figyelembe vennünk.

Ezekre a tényezőkre tekintettel összesítettük a legkedvezőbb személyi kölcsön ajánlatokat szeptemberre.

Kamatkedvezmény jövedelemátutalás nélkül

A Raiffeisen Bank folyamatos kölcsönakcióval várja az ügyfeleket, amely aktív számlahasználathoz és jövedelemhez kötött. Amennyiben jövedelmünk eléri a legalább havi nettó 250 000 forintot 1 millió forintos kölcsönösszeg igénylése mellett, az ügyleti kamatból 7 százalék kedvezményt kapunk, míg 400 000 forint igazolt havi nettó jövedelem és 3 millió forint hitelösszeg igénylésénél 7,5 százalék a kamatkedvezmény. Ezt fejelhetjük meg további 3 százalékkal, ha a banknál vezetett számlánkra rendszeres havi jövedelem érkezik és teljesítjük a bank által megadott havi tranzakciószámot. A legnagyobb elérhető kamatkedvezmény így 10,5 százalék, a THM pedig 8,4 százalékra redukálható.

További kedvezmények – megéri utánajárni a feltételeknek

A CIB Bank a havi jóváírások után kínál kamatkedvezményt, így a legkedvezőbb ajánlattal 8,17 százalékos THM-et is elérhetünk. A kamatbónuszok sávosan vannak megállapítva: a minimum elvárt jövedelem a mindenkori minimálbér összege, ezután további kedvezményeket kaphatunk 120 000 forint, 250 000 forint, vagy 450 000 forintos jóváírás esetén.

A Sberbank Árgarancia akciója december 31-ig tart, és vonatkozik a Fair Adósságcsökkentő Plusz, a Fair Plusz és a Fair Expressz Plusz Személyi Kölcsönökre. Az ajánlat lényege a következő: ha a folyósítás utáni 5 banki munkanapon belül jobb kamatajánlatot találunk valahol ugyanarra a konstrukcióra, mint ami a Sberbankos szerződésünkben szerepel, és mi erről egy banki ígérvényt is viszünk a Sberbanknak, a pénzintézet módosítja a szerződésünket a kedvezőbb kamatra.

A K&H Bank hagyományos személyi kölcsönnél 1 százalékos, kiemelt személyi kölcsönnél pedig 2 százalékoskamatkedvezményt biztosít abban az esetben, ha legalább havi nettó 100 ezer forint jövedelmünk a banknál nyitott folyószámlára érkezik. A kiemelt kedvezmény további feltétele, hogy a havi igazolható jövedelem elérje a nettó 300 ezer forintot a kölcsön összege pedig az 1 millió forintot.

Másfél millió forintos kölcsönnél 5 éves (60 hónap) futamidőre akár 8,46 százalékos THM is elérhető. A havi törlesztőrészlet 30 050 forint, a kamatkedvezménnyel megtakarított összeg a sztenderd ajánlathoz képest pedig a lejáratig 244 320 forint.

Továbbra is elérhető az MKB Bank Mosoly személyi kölcsöne, ahol 5 százalékos kamatkedvezmény érhető el a következő feltétel teljesítése esetén: legalább 250 ezer forintos jövedelem jóváírás szükséges legfeljebb két részletben, minden hónap 20. napjáig. Ha ez nem teljesül, akkor elbukjuk a kamatkedvezményt. Ha vállaljuk a bankváltást, legalább 100 ezer forintos jövedelemnél 2 százalék a kamatkedvezmény.

Az UniCredit Bank is kínál kamatkedvezményeket, jóváírás esetén, és nem feltétlenül kell munkabérnek lennie. Aktív kedvezménnyel 13 százalékos kamat és 14,01 százalékos THM érhető el, ehhez 150 ezer forintos jóváírásra van szükség. Prémium aktív kamatkedvezmény esetén 8,5 százalékos kamat és 8,97 százalékos THM érhető el, aminek a feltétele minimum 300 ezer forintos jóváírás.

A Budapest Bank is abban az esetbenkínálja a legkedvezőbb ajánlatot a Prémium kölcsönnél, ha a jövedelem bankhoz történő érkeztetése mellett online történik az igénylés. A legalacsonyabb elérhető teljes hiteldíjmutató – 3 millió forintos, vagy magasabb hitelösszeg esetén – 7,9 százalék.

Nem mindig az akciós ajánlat a legolcsóbb

Az akciós ajánlatokat mindig érdemes alaposan átnézni, ha valamilyen pénzügyi termék iránt érdeklődünk, hiszen akár olyan villámakciókba is belefuthatunk, amelyek mindössze néhány napig érvényesek. A döntésnél vegyük figyelembe a nem akciósként meghirdetett hitelajánlatokat is, hiszen előfordulhat, hogy a legolcsóbb hitel nem az akciók közül kerül ki.

Használjuk a hitelkalkulátort, és hasonlítsuk össze a pénzintézetek akcióit, mert akár több tízezer forintot is spórolhatunk egy jobb ajánlattal ugyanakkora hitelösszeg és futamidő mellett. A Bank360 személyi kölcsön kalkulátorával ezt ingyen megtehetjük, ahol mindig az aktuálisan elérhető legkedvezőbb ajánlatok találhatjuk meg.

Kis összegű személyi kölcsön – erre is van lehetőség

Ha csak kisebb összegre van szükségünk, amit az iskolakezdés utáni időszak átvészelésére vagy egy utószezoni nyaralásra fordítanánk, sok lehetőség elérhető a hitelintézeteknél. 500 ezer forintos hitelnél 36 hónapos futamidőre nettó havi 250 ezer forintos jövedelem alatt és jövedelemátutalás nélkül a legkedvezőbb személyi kölcsönt a Cofidis kínálja, 12,90 százalékos THM-mel. Ekkor a havi törlesztőrészlet 16 654 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 599 544 forint. A Cetelem ugyanekkora hitelösszegre és futamidőre 14,49 százalékos THM-et kínál, a törlesztőrészlet 16 823 forint, a teljes visszafizetés pedig 610 628 forint bankváltás nélkül. Az MKB Mosoly személyi kölcsöne pedig 16,05 százalékos THM-mel érhető el ugyanezekkel a paraméterekkel.

Ne dőljünk be az első ajánlatnak!

Ha személyi kölcsön felvételén gondolkodunk, érdemes folyamatosan figyelemmel követni az ajánlatokat, hiszen a hitelintézetek alkalmanként villámakciókat hirdetnek meg, mint ahogy a Cetelem is tette ezt szeptember első felében – az ajánlat mindössze három napig élt. A villámakciók általában gyors döntésekre sarkallják az ügyfeleket, de egy ilyen lehetőségnél sem érdemes elsietni a választást, hiszen nem biztos, hogy a legkedvezőbb ajánlattal van dolgunk. Használjuk a Bank360 hitelkalkulátorát és válasszuk ki az igényeinknek megfelelő hitelt, így később sem érhet kellemetlen meglepetés.

