Megkéseltek egy nyírségi anyát a gyerekeivel

A Nyíregyházi Törvényszék 7 év börtönre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte azt a férfit, aki megkéselt egy anyát a három gyerekével. A megállapított tényállás szerint a férfi két évvel ezelőtt élettársi kapcsolatot létesített a sértettel, majd később kapcsolatba került a sértett fiatalkorú lányával is.

A férfi ekkor elköltözött volt élettársa lakásából, akinek tiltása ellenére folytatta annak fiatalkorú lánnyal való kapcsolatát. Tavaly július 12-én éjszaka a férfi magához vett egy kést azért, hogy megfenyegesse, és rábírja élettársát arra, hogy engedélyezze a fiatalkorú lányával folytatott kapcsolatát.

Éjszaka elment a volt élettársa lakóházához, ahol a sértett felnőttkorú lányával, és két kiskorú gyermekével lakott. A kerítésen bemászva berúgta a hálószoba ablakát, és bemászott rajta Volt élettársa felébredt a zajra, és a férfi felé lépett, erre a vádlott megszurkálta. Segítségére sietett az időközben felébredő lánya is, de a férfi őt is megszúrta. Ekkor lépett a szobába az asszony kiskorú lánya, aki anyja segítségére sietett, de a férfi őt is lábon szúrta. Ezután a hangoskodásra felébredve az asszony másik kisgyermeke is a szobába ment, erre a férfit megfordult, és a kisfiú jobb karját megvágta a késsel.

A nagykorú lány és a gyerekek az udvarra menekültek, a férfi pedig utánuk szaladt, és a nagylányt hátba, majd mellkason szúrta, utána pedig hasba rúgta. Ennek következtében a lány a földre rogyott. A vádlott ezután futásnak eredt, s a Tisza felé vette az irányt, majd a folyót átúszva napokig bujkált az egyik faluban.

Az ítélet nem jogerős.