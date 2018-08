A Pink Floyd basszusgitárosa óriáskivetítőn fasisztázta le Orbánt

Roger Waters májusi budapesti koncertjén már üzent a magyar kormánynak, és most turnéjának egyik újabb állomásán ezt ismét megtette. A hvg.hu talált rá arra a fotóra, amely a Pink Floyd énekesének, basszusgitárosának, dalszerzőjének szentpétervári koncertjén készült. Roger Waters a terjedő neofasizmusra hívta fel a figyelmet, a listáján Orbánnak előkelő helyet szánt:

Exclusive: At Pink Floyd’s Roger Waters concert in St. Petersburg right now: pic.twitter.com/XWP96lPx8q

— Christo Grozev (@christogrozev) 2018. augusztus 29.