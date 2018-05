Durván beszólt Orbánnak a Pink Floyd gitárosa

Roger Waters budapesti koncertjén üzent a magyar kormánynak.

A hvg.hu számolt be arról, hogy a Pink Floyd gitárosa, ahogy öt éve, most is elmondta, mi a véleménye a politikáról. Szerda este a Papp László Budapest Sportarénában Roger Waters megismételte kérdését:

Anya, bízhatok a kormányban?,

amire azonnal válaszolt is a kivetítőn.

Kurvára nem!

A portál közzétett egy videót, amely rögzíti, ahogy az üzenetre felhördül az egész aréna. A legendás zenész budapesti koncertjén nem kímélte az amerikai elnököt sem. A kivetítőn magyarul az volt olvasható, hogy

Trump egy disznó.

Az amerikai elnök mellett korábban megkapta a magáét Theresa May, Recep Tayyip Erdogan és Benjamin Netanjahu is a zenész barcelonai koncertjén.

Roger Waters – Us + Them a művész első európai turnéja az óriási sikerű, 2010-ben indult The Wall Live koncertkörút óta, amelyet több mint 4 millió rajongó látott a 219 előadás egyikén, és azóta is a legsikeresebb szólóművész turné a zenetörténetben.

Roger Waters – Us + Them (x) 2018. MÁJUS 2-ÁN A BUDAPEST ARÉNÁBAN IS LÁTHATÓ LESZ AZ ELKÉPESZTŐ SHOW A klasszikus Pink Floyd dalok mellett pár új dal, és a szóló karrier

Kiemelt fotó: MTI / Balogh Zoltán