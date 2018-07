Két gyalogost ütött el. Egyikük azonnal meghalt, a másik súlyosan megsérült.

Két gyalogost gázolt el éjszaka Balatonyfenyvesen egy autós, aki segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről. Egy 53 éves asszony azonnal meghalt, egy 20 éves nőt súlyos sérülésekkel vittek kórházba.

A fonyódi rendőrök azonnal megkezdték a cserbenhagyó felkutatását, és még éjszaka el is fogták. A 24 éves sofőrnél a szonda pozitív értéket mutatott. A kunbaracsi férfit elszámoltatása most is tart.

Kiemelt kép: police.hu