Orbán szupersztár Erdélyben, mégis vannak, akik inkább a lángosra szavaznak helyette

Két dolgot tudtam a tusnádfürdői Tusványos fesztiválról mielőtt az idén először saját szememmel is megnéztem volna magamnak. Az egyik, hogy az itt elmondott Orbán Viktor-beszédre mindenki nagyon figyel, mert ideologikus programbeszédet szokott mondani a miniszterelnök. A másik, hogy ez a székely fiatalok egyik legnagyobb – ha nem a legnagyobb – bulija amellett, hogy a komplett NER kivonul ide ilyenkor.

Hogy férnek ezek a dolgok össze? – ezen dilemmáztam magamban. Vajon úgy, hogy két kvázi párhuzamos fesztivál zajlik egy helyszínen? Vagy szervesen összefonódtak ezek a világok?

A valóságban úgy tűnik, hogy Tusványoson a politika és a buli szférája metszi egymást, de sokan vannak olyanok, akik csak az egyikre kíváncsiak a kettő közül.

Szombat délelőtt nagy tömeg gyűlt össze a miniszterelnök produkciójára, de nem nagyobb, mint az előző esti Deák Bill Gyula-koncertre. Olyanok viszont kevesen voltak első ránézésre, akik mind a két programon ott voltak rajongóként.

A szombati napijegyes közönség annyiban különbözött egy fideszes gyűlés közönségétől, hogy főleg erdélyi magyarokból állt. CÖF-zászló, orbános táblák, székely zászlók: a szokásos kellékek. Ahogy egy erdélyi magyar megfogalmazta: sokan itt inkább fideszesek, mint RMDSZ-esek. Ami érthető is, mert az erdélyi magyarok a magyarországi pártok közül messze a Fideszre számíthatnak a leginkább.

Ám hiába hemzseg a fesztivál programja államtitkárokkal, miniszterekkel, kormánypárti megmondóemberekkel kitömött panelbeszélgetésektől, ezekre egyáltalán nem kíváncsiak sokan. Legalábbis kevesebben, mint mondjuk a Bánkitó Fesztivál politikai programjaira.

Persze vannak olyanok, akiknek tetszik, hogy lehet pár szót váltani a pólóingben flangáló Semjén Zsolttal, de nem úgy tűnt, hogy a többség ezért jött volna a fesztiválra.

Sokkal inkább azért, hogy koncertekre menjen, igyon, csajozzon-pasizzon, szóval a szokásos fesztiválprogramot tolja. És ebben senkit nem zavar egy Magyar Turisztikai Ügynökség-sátor, egy Új Nemzedék Központ-plakát, vagy valami államtitkárság hirdetése.

Az erdélyi fiatalok nagy része látványosan érdektelenül szemléli ezeket a kellékeket, és sokkal nagyobb szívóerő nekik, hogy négy óra előtt ingyen be lehet menni a fesztiválra. Ami egyébként családiasan kicsi, gyönyörű környezetben van, és nagyon olcsó.

Erre biztos sokan mondják, hogy „jó, jó, de a buli mellé kapják a fiatalok a fideszes agymosást is”. Csahogy: senki nem tart senkinek pisztolyt a fejéhez, hogy meghallgassa Jeszenszky Zsoltot, Megadja Gábort, Nógrádi Györgyöt, vagy bármelyik másik korszakos jobbos gondolkodót. Orbán Viktort sem muszáj, sokan inkább a káposztás lángost választották a miniszterelnök helyett.

Ugyanakkor persze, azt látják a fesztiválozók, hogy kaptak a Fidesztől egy fesztivált. Hogy most ebből az egyenletből mennyi levélszavazat lesz, az igazából tök mindegy: a Fidesz erdélyi erőfölénye Tusványos nélkül is be van betonozva.

Akik pedig azért jönnek, hogy fideszeseket hallgassanak, azok örök életre fideszesek is maradnak. Ki más foglalna helyet a a miniszterelnöki beszéd előtt egy órával, mint egy hardcore-rajongó? Orbán Erdélyben ekkora sztár, de három évtizedet dolgozott ezért.

Más magyar pártok politikusai pedig nem érzik ezt a dolgot, de már nem is tudnának versenyezi Orbánnal.

A beszéd előtt érezhető volt, mennyire várják, hogy beszéljen nekik Tusnádfürdőn a magyar miniszterelnök. Felállva tapsoltak neki már akkor, amikor megjelent a színpadon, és végig csüggtek a szavain. Elég hálátlan feladat ezért Tőkés Lászlóé, aki hagyományosan beszél Orbán előtt. És míg Orbán nagy szónok és tudja, mi kell a népnek, addig a református lelkész irodalmi és bibliai utalásokkal megtűzdelt tirádái alatt többen látványosan vakarózni kezdtek többen. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtósa a backstage-ben kicsit el is szenderült, vagy csak behunyt szemmel meditált Tőkés László gondolatain.

Mindeközben a fiatalok nagy része még másnaposan hempergett a sátra mellett, vagy a Székelyhont osztogató lányokkal cicázott. És igen-igen kevéssé érdekelte őket, hogy közben Orbán Viktor sokadszor mentené meg intelmeivel Európát a nagyszínpadról.

Kiemelt kép: Veres Nándor/MTI