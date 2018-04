Csak a Fideszért jöttek Csepelre is

Határtalan a szeretet.

A hvg.hu szerint a Fidesz Csepelen is határon túli importvoksokkal próbálta bebiztosítani a rezsibiztos Németh Szilárd győzelmét. A portálnak több tucat csepeli szavazókör delegáltja számolt be arról, hogy több száz, határon túli, de csepeli bejelentett lakcímmel rendelkező volt Budapest 17-es egyéni választókerületében szavazni. A határon túli magyaroknak megadott kettős állampolgárság óta ezt bárki megteheti, ha itt is él.

A vasárnap megjelentek ugyan létesítettek egy XXI. kerületi lakcímet, de valójában nem élnek itt, csak szavazni érkeztek. Így ugyanis a határon túl maradt magyarokkal ellentétben a lista mellett ők egyéni képviselőre is voksolhattak.

A hvg.hu felidézi, hogy Borbély Lénárd, a kerület fideszes polgármestere vasárnap Facebook-oldalán közzé is tett egy videót, amelyen a Németh Szilárd mellett kampányoló Orbán Viktornak bemutatják a határon túlról érkezett csapatok vezetőit. Nem csak mozgósítani jöttek, hanem irányítani a 20, 30, 40 fős csoportokat, amelyek tagjai közül többen nem is titkolták, hogy „turisták”.

Az NVI szóvivője, Listár Dániel szerint a nyilvántartásuk kiszűri, hogy ne adhasson le valaki a határon túlról levélben egy listás, majd a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörben egy egyéni és egy újabb listás szavazatot, de a hvg.hu szerint ez csak elvileg igaz. Az pedig végképp furcsa lenne, ha Listár magyarázata szerint az ortodox húsvét miatt vitték volna személyesen sokan szavazatukat a határtól 300 kilométerre fekvő Csepelre.

Az egyes szavazókörök választói névjegyzéke a korábbiakkal nem összevethető a Nemzeti Választási Iroda (NVI) honlapjával kapcsolatos problémák miatt, ami a TASZ szerint több mint kínos.

Csepel „visszavétele” elbukott, pedig a szavazás napján Orbán Viktor is helyi Fidesz irodára látogatott, hogy beszálljon a mozgósításba. Németh Szilárd vasárnap újra alulmaradt Szabó Szabolccsal szemben, és azóta sem reagált érdemben a határon túli szavazók bevetésére vonatkozó kérdésekre.

Korábban a tömegesen szavazó határon túliakról több csatorna is forgatott helyszíni riportot.

Kisbuszokkal hozták Ukrajnából a Fidesz-szavazókat A tiszabecsi határátkelőn hirtelen meg is ugrott a forgalom.

Ukrajnai magyarokkal felduzzasztott falvakban nyert a Fidesz A Házon kívülnek kevesen akartak nyilatkozni, pedig a jelenség fontos: mesterségesen duzzasztották fel a határmenti falvakat Fidesz-szavazókkal.

A választások idejére könnyített határellenőrzést rendeltek el a magyar-ukrán és a magyar-szerb határszakaszokon, hogy a magyarországi lakcímmel rendelkező, de életvitelszerűen nem itt élők szavazhassanak. A magyar-román határon vasárnap megnyitottak tíz ideiglenes határátkelőt.

Jobbik: Szabolcsot ellepték az ukrán Fidesz-szavazók Maffiarendszert emleget a Jobbik, a párt szerint szervezett a honosított ukránok fiktív betelepítése.