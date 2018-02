Konzultációba kezd az kormány a horgászokkal

Online kérdőívben várja a kormány a horgászok véleményét a horgászat jövőjének kormányzati elképzeléseiről, javaslatairól – mondta a stratégai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott pénteken Budapesten sajtótájékoztatón.

A horgaszokert.kormany.hu lapon 6 kérdés támogatását vagy elutasítását lehet jelezni, köztük egyebek mellett azt, hogy induljon-e program a magyarországi vizek halgazdagságának visszanyerésére, kapjanak-e kiemelt állami támogatást a horgász szervezetek, vezessék-e be az egységes „magyar horgászkártyát”, vagy, hogy szigorítsák-e a büntetési tételeket.

Nyitrai Zsolt, a 25. fegyver, horgász, vadász szakkiállításon (FeHoVa) a Hungexpo vásárközpontban a több mint 400 ezer tagot számláló Magyar Országos Horgász Szövetséggel (Mohosz) közösen elért sikerek között említette például az új halgazdálkodási törvény megalkotását, és megjegyezte, hogy a közös munka és az együttgondolkodás teremtett alapot a párbeszéd folytatására. A kérdőíveket március 8-ig lehet kitölteni.

Szűcs Lajos, a Mohosz elnöke az MTI-nek elmondta, hogy a szervezetnek mintegy 444 ezer tagja van, a korábbi évek csökkenő tendenciája után az utóbbi 3-4 évben mintegy 100 ezerrel nőtt a horgászok száma. Tavaly 444 128 állami horgászjegyet váltottak ki a horgászok, akik tavaly és tavalyelőtt is mintegy 5400 tonna halat fogtak ki a magyar vizekből. Tavaly több mint 3 ezer tonna halat telepítettek a vizekbe.

Az állami horgászjegyek bevétele 2018-tól a Mohosznál marad, ami évente mintegy 800 millió forintos bevételt jelenthet. Ebből egyebek mellett korszerűsíthetik a halőri eszközöket. A hivatásos halőrök száma mintegy 600, míg társadalmi megbízás alapján további mintegy 1000 halőr tevékenykedik, ennek is köszönhetően az orvhalászok az utóbbi időben már egyre kevesebb kárt okoznak. A Mohosz szeretné azt is elérni, hogy minél több fiatal horgásszon, ezért is egyszerűsítik a horgászvizsgát és az okmányok megszerzését is.

Kiemelt kép: Áder János köztársasági elnök (k) a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) horgásznagyköveteinek V. találkozóján és horgászversenyén a Maconkai-víztározónál Bátonyterenyén 2017. október 7-én; MTI/Komka Péter