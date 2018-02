40 ezer nyugdíjasnak tartozik az állam

Fejenként akár 8-10 ezer forinttal tartozhat az állam 40 ezer nyugdíjasnak. Olyanoknak, akik tavalyelőtt dolgoztak a nyugdíj mellett, és még most, több mint negyedévvel a törvényes határidő lejárta után sem számolták ki nekik, mekkora nyugdíjemelésre jogosultak a munkájuk után, tudta meg az RTL Klub Híradója.

Újra kell majd számolni a tavaly novemberi korrekciós nyugdíjnövekedést is és a most januári rendszerest is, ezt a bizonyos 3 százalékost