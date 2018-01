Vérre mennek a hosszú hétvégéken is

Nagy Sándor főigazgató-helyettes az InfoRádiónak azt mondta, az ünnepeket csaknem kétezer egységgel nagyobb készlettel várták tavaly, mint egy évvel korábban, a két ünnep között is sok volt a véradó,

így most hét napra elég a vérkészítmény, akkor sem lenne hiány, ha egy hétig nem érkezne újabb készítmény.

Év elején gyakoriak a betegségek, nagyobb kihívás a donorok megszólítása, az idei évben a hosszú hétvégék miatt is nagyobb kihívás lesz a vérellátás megszervezése.

Nagyon messze van az év vége, de már most elkezdünk azon gondolkozni, hogy azt az időszakot vajon hogyan fogjuk biztosítani. Kritikus időpont a húsvéti időszak is a négynapos munkaszüneti időszak miatt, ekkor is biztosan aktívabbak leszünk, hogy felhívjuk a figyelmet: vért kell adni előtte, hogy biztonságban legyünk.