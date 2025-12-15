adventadvent 2025karácsonymcdonald's
Advent

Két napig országszerte zárva lesznek a McDonald’s éttermek

Marcin Golba / NurPhoto via AFP
24.hu
2025. 12. 15. 12:26
Marcin Golba / NurPhoto via AFP

A hazai McDonald’s étteremhálózat számára idén is kiemelt szempont, hogy munkatársai az ünnepi időszakot családjuk körében tölthessék, ennek érdekében a vállalat üzemeltetésében működő éttermek mindegyike, és a franchise partnerek egységeinek többsége december 24–25-én is zárva tart, olvasható a vállalat közleményében.

A több mint 120 étterem közül csupán az Aréna Mallban és az Alleeban található egységek jelentenek kivételt december 24-re, a bevásárlóközpontokkal fennálló szerződéses kötelezettségek miatt. December 25-én pedig csak a debreceni egységek lesznek nyitva.

A döntés célja, hogy a dolgozók számára valódi ünnepi pihenőidőt biztosítsanak egy olyan időszakban, amely a vendéglátásban hagyományosan is nagy terhelést jelent. A gyakorlat több éve része a hazai McDonald’s működésének, tették hozzá.

„Számunkra természetes, hogy éttermeinkben minden nap magas színvonalon szolgáljuk ki vendégeinket – ehhez azonban az is kell, hogy munkatársaink kiegyensúlyozottak legyenek, és megélhessék azokat a közös ünnepi pillanatokat, amelyek mindannyiunk számára fontosak. Ezért is döntöttünk úgy, hogy karácsonykor idén is két teljes nap pihenőt biztosítunk számukra” – mondta el Horváth Andrea, a hazai McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. HR-igazgatója.

Kapcsolódó
Óriási öngól lett a McDonald's karácsonyi reklámja, már a gyártó magyarázkodik
Nem ez lehetett a cél.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A Harry és Sallytől az Egy becsületbeli ügyig – Rob Reiner pályafutása képekben
Dopeman cilinderben énekelt Omegát a köztévé zenés showműsorában
Egy négyéves kisfiú mentette meg édesanyja életét Budapesten
Egy apa és fia követte el az ausztráliai merényletet
„A jó időknek vége, nem voltunk elég jó emberek” – gyorsan és hatalmas területeken pusztulnak a magyar erdők
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik