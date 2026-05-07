„A NER szétesése gyorsabb, mint várható volt, de nem a Balásy-interjú miatt” – elemzők arról, mi történik a Fidesszel

Nemrég még arról írtunk, belátható időn belül hogyan zsugorodhat középpárttá a vezette Fidesz, de Balásy Gyula interjúja után már arra is lehet gondolni, hogy a NER szétesése tempót váltott. Ráadásul itt volt a múlt héten a Sára Botond elleni nyomozás, a héten a rendőrség jelezte, hogy Balásy milliárdjai ürügyén is folyik már nyomozás, ahogy az is elképzelhetetlennek tűnt idáig, hogy Mészáros Lőrinc vonatkozásában akárcsak hűtlen kezelés gyanúja merüljön fel, pedig a napokban erre is akadt példa.

Mit látunk itt? Összeomlást fénysebességgel? Belső leszámolást vagy menekülést? És milyen hatással lesz mindez a Fideszre? Miről mesélnek az elmúlt napok alig követhető eseményei?

Schultz Nórát, Mikecz Dánielt és Róna Dánielt kérdeztük a témában. Utóbbi azt hangsúlyozza: lehet, hogy a NER összeomlása magasabbra fokozatra kapcsolt, de ez még nem jelenti automatikusan a Fidesz végét.

Első tanulság: korrupció nélkül nem nyert volna a Fidesz ennyi választást