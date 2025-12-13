Adventi képeskönyvvé válik a Budavári Palota homlokzata

Advent harmadik vasárnapjától egy héten át fényfestés és drónshow varázsolja a karácsony csodáját a budavári Magyar Nemzeti Galéria homlokzatára és az égboltra. Az ünnepi történeteket bemutató képek és a kapcsolódó fényjáték a budapesti advent egyik valódi látványossága lesz.

Advent utolsó időszakában, egy teljes héten keresztül hatalmas képeskönyvvé válik a Magyar Nemzeti Galériának otthont adó Budavári Palota homlokzata: december 14. és 21. között minden este 18 órától 22 óráig az ünnepi időszakhoz kötődő jelenetek tűnnek fel fényfestés és drónshow formájában, így Szent Miklós mellett látható lesz Mária és József útja Betlehembe, az esthajnalcsillag, a háromkirályok és a két pásztor alakjai is, közölte a program szervezője, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt.

A különleges látványosság lehetőséget ad arra, hogy minden, a főváros szívébe látogató család emlékezetes környezetben, igazi karácsonyi fénycsodát megtapasztalva élje át az ünnepi várakozás hangulatát. Az egyedi vizuális élmény tovább fokozza Budapest amúgy is növekvő karácsonyi, turisztikai jelentőségét és kiemeli más közép-európai nagyvárosok közül.

Az ünnepi fényfestés teljes valójában átélhető a budai oldalon a Savoyai teraszról, emellett látható a pesti oldalon a Belgrád rakpartról. A fényfestést kiegészítő drónshowt pedig mindenki élvezheti, aki a Lánchíd környékén az égboltra tekint.

