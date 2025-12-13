adventképeskönyvbudavári palotahomlokzat
Advent

Adventi képeskönyvvé válik a Budavári Palota homlokzata

Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség
24.hu
2025. 12. 13. 05:30
Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség

Advent harmadik vasárnapjától egy héten át fényfestés és drónshow varázsolja a karácsony csodáját a budavári Magyar Nemzeti Galéria homlokzatára és az égboltra. Az ünnepi történeteket bemutató képek és a kapcsolódó fényjáték a budapesti advent egyik valódi látványossága lesz.

Advent utolsó időszakában, egy teljes héten keresztül hatalmas képeskönyvvé válik a Magyar Nemzeti Galériának otthont adó Budavári Palota homlokzata: december 14. és 21. között minden este 18 órától 22 óráig az ünnepi időszakhoz kötődő jelenetek tűnnek fel fényfestés és drónshow formájában, így Szent Miklós mellett látható lesz Mária és József útja Betlehembe, az esthajnalcsillag, a háromkirályok és a két pásztor alakjai is, közölte a program szervezője, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt.

A különleges látványosság lehetőséget ad arra, hogy minden, a főváros szívébe látogató család emlékezetes környezetben, igazi karácsonyi fénycsodát megtapasztalva élje át az ünnepi várakozás hangulatát. Az egyedi vizuális élmény tovább fokozza Budapest amúgy is növekvő karácsonyi, turisztikai jelentőségét és kiemeli más közép-európai nagyvárosok közül.

Az ünnepi fényfestés teljes valójában átélhető a budai oldalon a Savoyai teraszról, emellett látható a pesti oldalon a Belgrád rakpartról. A fényfestést kiegészítő drónshowt pedig mindenki élvezheti, aki a Lánchíd környékén az égboltra tekint.

Megírtuk, hogy Európa legjobbjának választották a Vörösmarty téri karácsonyi vásárt, és mesevilággá változott a Városliget szíve.

Kapcsolódó
Fényárban úszik az idős házaspár karácsonyi meseháza Csorváson
Kabai Sándor és felesége együtt örül a gyerekekkel és a csodás világot ámulattal szemlélő szülőkkel.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Esélye sem volt döntőbe jutnia a magyarok kiejtő holland kéziválogatottnak
Orbán régóta játszik a köztársasági elnökség gondolatával, de meg is érné neki?
Epstein-ügy: újabb, Trumpot ábrázoló fotók kerültek nyilvánosságra
Diákmunkára jelentkezett az influenszer, de állásinterjú helyett Kósa Lajos monstre előadásába csöppent
Zelenszkij látszólag eleget tenne Putyin és Trump óhajának – de tényleg megtartanák háború idején az elnökválasztást?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik