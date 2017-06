Balázs Klári: Én vagyok Gyuri Viagrája

A 78 éves énekes és az ő Klárikája (nem tudni, hogy miért…) a Hot! magazinnal beszéltek érintőlegesen szexuális életükről. Korda György már két évvel ezelőtt is tett utalást arra, hogy minden rendben van a férfiasságával, most pedig megerősítette, hogy továbbra sincs szüksége kék tablettákra ahhoz, hogy a megfelelő teljesítményt nyújtsa.

Nem azért nem szedem be a speciális pirulákat, mert nem vagyok kíváncsi a hatásukra. Egyszerűen féltem magamat, pontosabban a szívemet. Klárika szerint is jobb az óvatosság, ráadásul neki olyan erős a kisugárzása, hogy az bőven elég ajzószernek is