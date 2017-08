Úszószövetség: pofonok völgye

Ahogy Bienerth Gusztáv, egy általa megrendelt Deloitte-átvilágítás ismeretében komoly vádakat fogalmazott meg a Magyar Úszó Szövetség előző vezetésével, pénzügyi, számviteli fegyelmével kapcsolatban, úgy a sikersportág regnáló elnökét is nap, mint nap támadják.

Pénteken például munkatársunk fültanúja volt, amint Tóth István, a Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület Szentendre elnöke – Gyárfás Tamás tavaly novemberi lemondása után a január 8-i MÚSZ-elnökválasztáson egyike volt a három új elnökjelöltnek – elég indulatosan kérte számon az elnököt. Állítása szerint a szövetségtől mint kiemelten közhasznú szervezettől hónapok óta szeretne hivatalos iratokat kikérni, de erre nincs lehetősége.

Honlapunk összegyűjtötte azokat a vádakat, amelyeket Bienerth Gusztáv ellenzéke fogalmazott meg, majd azokat – alább – kérdés formájában elküldte a MÚSZ-nak.

Szerkesztőségünk a levelet pénteken küldte el, választ szombaton kaptuk, de eközben szintén szombaton Gyárfás Tamás nyílt levélben arra kérte dr. Bienerth Gusztávot, a Magyar Úszó Szövetség elnökét, hogy az augusztus 7-20-ig zajló Masters-vb alatt mindketten az előttük álló feladatra, az újabb sikeres vb-rendezésre koncentráljanak.

Hogy e levél hatására, vagy sem, minden esetre dr. Bienerth Gusztáv hétfőn találkozóra hívta Gyárfás Tamást, aki készséggel állt rendelkezésre.

A két és fél órás megbeszélésen Bienerth Gusztáv elnök úr közölte velem, nem érti, miért veszem magamra a szövetség elmúlt két éves gazdálkodásával kapcsolatos megjegyzéseit, hiszen ő maga a május 21-ei közgyűlésen is hangsúlyozta, hogy ezek nem a volt elnökre vonatkoznak. Válaszként elmondtam, hogy a “Gyárfás-korszak” esetleges hibáiért felelősséggel tartozom. Határozott álláspontom, hogy a MÚSZ-ban senki sem csalt vagy lopott, a rendelkezésre álló anyagi források hűtlen kezelésének gyanúja meggyőződésem szerint a legteljesebb mértékben megalapozatlan. Hangsúlyoztam, a Magyar Olimpiai Bizottság és az EMMI sportállamtitkársága mint felügyelőszerv mindenkor példásnak minősítette a MÚSZ gazdasági tevékenységét, mindez írásban is megfogalmazódott, a dokumentáció rendelkezésre áll. A MÚSZ tagszervezeteinek képviselői igényük szerint bármikor jogot kaptak bármely irat megtekintésére, azokat egyetértőleg fogadták, értékelték. A pénzügyi fegyelemre szükség van, ugyanakkor szerencsésebb lett volna, ha még mielőtt bárminemű negatív nyilatkozatra sor kerül, én, mint aki korábban huszonnégy évig vezettem a szövetséget, megismerem a Deloitte jelentését, módot kapok arra, hogy bármely megállapítást az általunk felkért szakértők is értékelhessék – és ha ezek után is marad még tisztázatlan kérdés, akkor lépjünk fel a leghatározottabban bárminemű szabálytalanság ellen