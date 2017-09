Így válthat vissza iOS 10-re, ha nem jött be az új rendszer

Képregényhőst is csinálhat belőlünk a következő iOS

Az iPhone-tulajdonosok már több hete izgatottan várják a nemrég teljes fényében kigördült iOS 11-et és annak újdonságait, ám a fórumok szerint már többen is megbánták, hogy frissítették készüléküket, még a béta tesztelés alatt. Egy új iOS-verzió több veszélyt is rejt magában: régi appokkal való kompatibilitási, vagy akkumulátorkezelési problémákat, különféle bugokat, így többen is feltették a kérdést, miként kaphatják vissza a megszokott 10-es operációs rendszert.

Az iOS 10-et az alábbi módon varázsolhatjuk vissza eszközünkre:

Nyissuk meg számítógépünkön az iTunes-t, és győződjünk meg arról, hogy a legfrissebb verziót telepítettük! Ezt leellenőrizhetjük a Help (Súgó) menüpont Check for Updates (Frissítések keresése) menüpont alatt. Töltsük le az iOS 10.3.3-hoz tartozó firmware IPSW fájlját a gépünkre! Csatlakoztassuk iOS-es eszközüket számítógéphez! Helyezzük helyreállítási módba (DFU) a készüléket, miután azt kikapcsoltuk! Ezt eszköztől függően a következők szerint tudjuk elvégezni: iPhone 6s vagy korábbi, illetve iPad vagy iPod touch esetén tartsuk lenyomva egyszerre az Altatás/Ébresztés gombot és a Főgombot. Ne engedjük fel a gombokat, amikor megjelenik az Apple embléma – tartsuk lenyomva őket egészen addig, amíg meg nem jelenik a helyreállítási mód képernyője. iPhone 7 vagy iPhone 7 Plus esetén az Altatás/Ébresztés gombot és a Hangerőcsökkentés gombot kell ugyanilyen módon használni. Windowsos asztali gépen tartsuk nyomva a SHIFT gombot (Macen az Option-t), ezzel együtt pedig kattintsunk a Restore iPhone (iPhone visszaállítása) opcióra az iTunes-ban. Ezután egy ablaknak kell felugrania, ami arra kér, hogy tallózzuk be az iOS 10.3.3 IPSW-fájlját, amit a második lépésben letöltöttünk a gépünkre. Az iTunes elkezdi visszaállítani a régi rendszert. Ennek végeztével az iOS megkérdezi tőlünk, hogy szeretnénk-e visszaállítani backupot, vagy egy teljesen új eszközként kezelnénk telefonunkat. Fontos megjegyezni, hogy az iOS 11-ben készített biztonsági mentést nem tudják kezelni az alacsonyabb verziójú rendszerek.

Amennyiben elakadnánk, a 9to5mac készített egy remek videót, ami segítségünkre lehet.