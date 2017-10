Hazugsággal vádolja a fideszes képviselő a kórházra panaszkodó betegeket

Hiába vállalták többen névvel személyes rémtörténeteiket, Hende Csaba szerint ezek a „baloldali lakájmédia” kitalálmányai.

Hende Csaba fideszes országgyűlési képviselő „a baloldali lakájmédia mondvacsinált hazug akciójának” nevezte azokat a rémtörténeteket, amelyekről a szombathelyi Markusovszky kórház betegei nevüket is vállalva számoltak be a Nyugat.hu-nak.

Az egyik páciens, Gecse Ferenc arról beszélt, hogy urológiai műtét közben a kórházi ágyhoz tartozó elektromos párna az egyik lábát megrázta, a másikat csontig égette. Antal Szilvia arról írt levelet a portálnak, hogy 15 hónapos kisfiát megkínozta az egyik orvos a kórházi kezelés alatt. Boros Éva arról számolt be, hogy 2016-ban 19 hetes terhesen magzatvízlevételre ment be a szombathelyi kórházba, aminek az lett a vége, hogy a magzatát elvették, és a méhét is el kellett távolítani. Egy levélíró pedig közölte: bár édesanyját más miatt szállították kórházba, de végül mindkét lábát amputálták.

Szerdán sajtótájékoztatót hirdettek az intézményben annak kapcsán, hogy új röntgenberendezést állítanak működésbe. A Nyugat.hu remélte, hogy ott lesz a kórház igazgatója, Nagy Lajos is, így meg tudják kérdezni a panaszokról, ha már írásban eddig nem kaptak választ. Ő csak annyit mondott, hogy nem találtak semmiféle szabályszegést, majd elsietett egy díjátadóra.

Hende viszont a sajtótájékoztatón magától kitért a betegek panaszaira, azt mondta, a személyes történetek az újságírók fantáziájának szüleményei, rágalmak és hazugságok, amivel az ennek teret adó médiumok a közhangulatot próbálják megrontani, és politikai előnyt akarnak kovácsolni. Szolidaritásáról biztosította a kórházat és annak dolgozóit. Arra az újságírói kérdésre nem válaszolt, hogy mire alapozva vádolja hazugsággal a nevüket is vállaló betegeket.