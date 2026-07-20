bűnügyelektromos rollerbalesetkisfiú
Belföld

12 éves fiú gázolt el az elektromos rollerével egy nőt a Platán strandon, az asszonyt súlyos sérülésekkel vitték kórházba

Somogy Vármegyei Rendőrség / Facebook
admin Kolontár Krisztián
2026. 07. 20. 15:21
Somogy Vármegyei Rendőrség / Facebook

Súlyos elektromos rolleres baleset történt hétvégén Balatonbogláron, a Platán strandon. A Somogy Megyei Rendőrkapitányság a közösségi oldalán azt közölte, hogy egy 12 éves fiú száguldozott bukósisak nélkül szombat este tíz után öt perccel a Platán strand sétányán egy iSinwheel D1 típusú elektromos rollerrel, amikor elütötte az előtte sétáló nőt.

Az asszony súlyos, a rolleres pedig könnyű sérüléseket szenvedett. A mentők mindkettőjüket kórházba vitték.

Somogy Vármegyei Rendőrség

Kiemelték, hogy az elektromos roller nem önmagában veszélyes, hanem a használat módja, a környezet és a felhasználói felelőtlenség teszi azzá! Magyarul a roller nem játék, hanem jármű. A legfontosabb tanácsaik a következők:

  • Kérjük a szülőket, hogy ne engedjék kiskorú gyermekeiknek az ilyen nagy teljesítményű járművek használatát, ha nincsenek tisztában a KRESZ legalapvetőbb rendelkezéseivel.
    Zéró tolerancia a rolleren is!
  • Elektromos rollerrel közlekedve is szigorúan tilos alkoholt fogyasztani. Az ittas vezetés a véralkoholszint mértékétől függően akár büntetőeljárást is vonhat maga után!
    Fókuszálj az útra!
  • A rollerezés közbeni zenehallgatás és telefonozás életveszélyes. Elvonja a figyelmet, így képtelenség időben reagálni a váratlan, veszélyes szituációkra.
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