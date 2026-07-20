12 éves fiú gázolt el az elektromos rollerével egy nőt a Platán strandon, az asszonyt súlyos sérülésekkel vitték kórházba

Súlyos elektromos rolleres baleset történt hétvégén Balatonbogláron, a Platán strandon. A Somogy Megyei Rendőrkapitányság a közösségi oldalán azt közölte, hogy egy 12 éves fiú száguldozott bukósisak nélkül szombat este tíz után öt perccel a Platán strand sétányán egy iSinwheel D1 típusú elektromos rollerrel, amikor elütötte az előtte sétáló nőt.

Az asszony súlyos, a rolleres pedig könnyű sérüléseket szenvedett. A mentők mindkettőjüket kórházba vitték.

Kiemelték, hogy az elektromos roller nem önmagában veszélyes, hanem a használat módja, a környezet és a felhasználói felelőtlenség teszi azzá! Magyarul a roller nem játék, hanem jármű. A legfontosabb tanácsaik a következők: