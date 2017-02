Belerázkódhat Budapest hírneve az angol lap cikkébe

Pár éve egy angol férfi belehalt egy kalandba. A magyar rendőrség sebtiben lezárta az ügyet, de a britek szerint emberölés történt. Az egyik nagy brit bulvárlap most óva int Budapesttől.

“Ami Budapesten történik, az Budapesten is marad” – ez lett az angol bulituristák egyik hívószava, ha a magyar fővárosba jönnek. Abba a fővárosba, ahol még 2014-ben meghalt egy angol férfi, amihez köze lehetett egy magyar prostinak is. Ugyanis a térfigyelő kamerák felvételein látszott, hogy egy ismeretlen nővel eltűnik a férfi egy pesti bérházban.

Aztán másnap már csak a holttestét találták meg, ledobhatták a gangról, a mobilját és tárcáját pedig elvitték. A magyar rendőrség a mai napig nem közölte, elkapta-e a tetteseket.

Ez volt a brit Sun apropója, hogy cikket írjon Budapest sötét oldaláról, és hogy miért nem szabad itt prostituáltakkal szobára menni. A lap visszatér Bush esetére, amit szerintük a magyar rendőrök balesetnek véltek, holott egy brit halottkém és egy korábbi magyar nyomozó, Teplán Tibor szerint is simán lehetett idegenkezűség a dologban. Ő konkrétan egy rosszul elsült rablásra gyanakszik.

Az exnyomozó tanácsokat is adott az ittas brit bulizóknak: sose váljanak szét, ha valaki részegen becsajozna, inkább vigyék haza, ha egy nő ráakaszkodik egy haverjukra, vagy piát vesz neki, vakarják le gyorsan.

A lap leírja, hogy a reptérről a központba tartó félórás utat már limuzunban is megtehetik a pénzes brit bulizók, cserébe akár rúdtáncos csajt is kapnak a kocsiba. Aztán aki nem “Kelet Párizsa” múzeumai és galériái iránt érdeklődik (a Sun fogalmaz így), az rengeteg sztripper nőt is talál. Leírják, milyen változatos helyeken kaphat az idelátogató táncot: hajó- és busztúrákon, egy vacsora alatt vagy egy kis sárbirkózással egybekötve.

A Sun továbbmegy, bizony az – egy jótékonysági munkás által Európa Bangkokjának nevezett – városban akár 45 fontért (16 ezer forintért) lehet örömlányt találni, de a pornóiparból is fogadhat valaki magának szexmunkást, drágábban persze. És ott vannak a klubokban is a prostituáltak, akiknek van egy nagyon aljas rétege:

akik kirabolják a részeg turistákat, mást nem kínálnak nekik.

A lányok sokszor kihalt, a klubhoz közeli lépcsőházakat használnak a rabláshoz, többször hozzájuk tartozó férfiak mennek oda erőszakoskodni a részeg külföldihez.

Mi történhetett Paullal?

A cikk felidézi Paul és csapata utolsó útját, amit abból az apropóból szervezett az elhunyt férfi, hogy haverja, Steve Palmer újságíró meg akart nősülni. 2014 augusztusában, egy pénteken találkozott a 12 fős csapat a London melletti Stansted reptéren. Paul Bush briliánsan megszervezte az utat kedvenc városába, tudta, merre kell kocsmatúrázniuk.

Pault az egyik szórakozóhely táncterén látták utoljára a haverjai. Később egy kamera felvette, ahogy egy fehér ruhás nővel belép egy elegáns Andrássy úti házba. Itt óvszereket is találtak. A nőt egy másik férfivel is látták ugyanitt korábban, ebből gyanították, hogy prostituált lehetett.

A ház fonák módon tele van ügyvédi irodákkal, épp a megkérdezett jogászok mondták, hogy hamis a pletyka, hogy bordély működne az épületben. A brit férfi holttestét a földszinti padlón találták, nyaki, gerinc- és koponyasérülésekkel. A nő percekkel azután, hogy beléptek a főbejárati ajtón, távozott is a kamerák felvételei szerint. A rendőrség mégis lezárta 2015-ben a nyomozást, mondván baleset történt. A Sunnak nem akartak nyilatkozni.

A lap szerint ugyanakkor a magyar rendőrség nem is tett sokat az ügyben: az épületben lévők szerint sose hallgatták ki őket, a három, kamerákon látott ember kiléte rejtély és az óvszerekből se vettek mintákat. A férfi anyja és menyasszonya is kétségüknek adott hangot. A nősülő haver – aki azóta megházasodott – pedig egy üres szék mellett ült végig a repülőn a hazaúton, ami “lélekromboló élmény” volt a számára.

A cikkben egyébként megemlítik, a részeg britekkel a helyi magyarok sincsenek kibékülve, valamint hogy sok a díler a szórakozóhelyek környékén itt, “a bűn városában”.