Vasárnap óta lángol egy nagy mezőgazdasági csarnok Lajosmizsénél

Még tartanak a munkálatok a Lajosmizse és Örkény között álló mezőgazdasági csarnoknál, amely vasárnap késő este gyulladt ki, közölte hétfőn délelőtt a katasztrófavédelem.

A közlemény szerint jelenleg öt település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói dolgoznak a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával Lajosmizse és Örkény között, ahol egy nagyjából ezernégyszáz négyzetméteres, fedett, csarnoképületben keletkezett tűz.

A katasztrófavédelem azt írta, hogy ezernégyszáz nagyméretű szalmabála gyulladt ki, valamint többtonnányi takarmány is lángra kapott. A tűzben megsemmisült egy mezőgazdasági gép, egy furgon és egy homlokrakodó is.

Az oltóvizet vízszállítókkal hordják a helyszínre, és az egységek négy vízsugárral hűtik az épület tetőzetét, és a bálák folyamatos leégetésén dolgoznak. Egy erőgéppel eltávolítottak egy silót az épület déli részéből.

A tűzoltók elhúzódó munkálatokra készülnek, közölték. (via MTI)