Páratlanul erős El Niño-jelenség kapujában állunk, amit az is jól mutat, hogy a Csendes-óceán trópusi vizeinek hőmérséklete olyan drasztikus mértékben emelkedik, amire a modern meteorológia történetében még nem nagyon volt példa. Eközben azonban valami szokatlan dolog is történik az Atlanti-óceánon – írja a Severe Weather Europe

A szakértők szerint egy ritka atlanti Niña van kialakulóban a trópusokon – ami nem összetévesztendő a La Niñával, az El Niño Déli Oszcilláció (ENSO) hideg fázisával. A La Niñához hasonlóan ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a tengerfelszín hőmérséklete az átlag alá csökken, de az Atlanti-óceán keleti egyenlítői részét érinti, a Csendes-óceán középső és keleti egyenlítői része helyett.

Amennyiben az Atlanti-óceán felszíni hőmérséklete legalább két egymást átfedő évszakban 0,5 Celsius-fokkal az átlag alatt marad, ez az anomália lesz az elmúlt 40 év hatodik atlanti Niñája.

Az Afrika délkeleti partvidékénél található kisebb, az átlagosnál hidegebb hőmérsékletű régió, vagyis a Niña kezdete és az azzal ellentétes Szuper-, de talán inkább Hyper El Niño jól látható az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) legfrissebb tengerfelszíni hőmérsékleti anomáliatérképén:

Úgy tűnik, hogy ez a két anomália ellentétes pólusokon (hideg és meleg) működik, de valójában tökéletesen összhangban vannak a légköri hatásukban

– írja Andrej Flis hosszú távú előrejelzésében.

Az El Niño kapcsán a NOAA kiemelte, hogy megnehezíti a zivatarok hurrikánokká szerveződését, éppen ezért az ügynökség 2026-os atlanti hurrikánszezonra vonatkozó előrejelzése tükrözi az El Niño hatását: a normálisnál alacsonyabb aktivitást jósol, 8-14 elnevezett viharral, 3-6 hurrikánnal és 1-3 nagyobb hurrikánnal.