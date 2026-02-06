500 atombomba erejével csapódhat aszteroida a Holdba

Napokon át tartó meteoresőt okozna a 2024 YR4 aszteroida, ha becsapódna a Holdba – olvasható egy új kanadai kutatásban. A kutatók 10 ezer szimuláció segítségével modellezték, mi történne, ha az égitest valóban eltalálná a Holdat.

A kutatócsoport 10 ezer szimuláció alapján térképezte fel a legvalószínűbb becsapódási helyeket a Hold felszínén. Az eredmények szerint a találatot egy fényes villanás jelezné, amely szabad szemmel akár percekig is látható lenne. Az ütközés után akár 100 millió kilogramm kőzet is elindulhatna a Föld felé, napokon át tartó meteorzáport okozva.

Egyelőre nem lehet biztosan tudni, hogy mindez bekövetkezik-e, az aszteroida azonban 2032. december 22-én bizonyosan Föld közelbe ér.

A NASA 2024 végén fedezte fel a 2024 YR4 kódnevű aszteroidát, amely hamar ismertté vált, amikor kiderült, hogy a 2030-as évek elején eltalálhatja a Földet. Erre a kimenetelre körülbelül 1–3 százalék esélyt jósoltak a szakértők, ám később, további adatok gyűjtésével ennek a valószínűsége nullára redukálódott. Az égitest a számítások szerint 8 megatonnás energiával csapódna be, ami nagyjából 500 hirosimai atombomba felrobbanásával érne fel. Az azonban még mindig elképzelhető, hogy Föld helyett a Holdat találja el, ennek esélye jelenleg 4,3 százalék.

A kanadai Western Egyetem és az Athabascai Egyetem kutatói ismét szimulálták az aszteroida pályáját, hogy felmérjék egy esetleges becsapódás hatásait. Ha ez megtörténne, az lenne az emberiség történetében eddig feljegyzett legnagyobb holdbecsapódás.