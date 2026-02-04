fehérjesemmelweis egyetemtáplálékkiegészítőkvesekárosodás
Tudomány

Vesekárosodáshoz vezethet a túlzott fehérjebevitel

fehérjepor
Anna Blazhuk / Getty Images
A fehérjepor népszerű táplálékkiegészítő, amelyet shake formájában és ételek összetevőjeként is széles körben fogyasztanak.
Vizvári Csenge
2026. 02. 04. 12:11
A fehérjedús étrendet könnyen túlzásba lehet vinni, amiért nagy árat fizethet a vesénk.

Megterhelheti a vesét a fehérje túlzott fogyasztása – figyelmeztet a Semmelweis Egyetem. Manapság fehérjével gazdagított élelmiszereket fogyasztani egyre természetesebbnek számít, a gyártók pedig ezt a divathullámot meglovagolva öntik magukból a különféle proteines joghurtokat, túrórudikat, tejeket és társaikat. A szakértők szerint ezekkel a termékekkel azonban nem tesszük egészségesebbé étrendünket, csupán növeljük eleve magas fehérjeszintünket, ami akár veszélyes is lehet.

Mennyi fehérjére van szükségünk naponta?

A szervezet egyensúlyban tartásához és az elegendő energiaszint biztosításához minimum 0,6 gramm/testtömeg-kilogramm fehérjebevitel szükséges. Ha ennél kevesebbet fogyasztunk, a szervezet elkezdi lebontani saját izmait. Például egy 70 kilogramm testtömegű embernek minimum 40–45 gramm fehérjére van szüksége naponta – nyilatkozta dr. Tislér András nefrológus. A nemzetközi ajánlás azonban ennél magasabb, napi 0,8 gramm/testtömeg-kilogramm. Az előző példánál maradva ez 70 kilogrammos testtömegnél 50–60 gramm fehérjét jelent.

A nyugati társadalmakban lényegesen több fehérjét fogyasztunk, mint amennyire a szervezetünknek szüksége lenne: naponta 1–1,2 gramm/testtömeg-kilogramm fehérjebevitel jellemző. Ha még ezen felül proteinnel dúsított ételeket vagy fehérjeporokat fogyasztunk, akkor a szükségesnél eleve nagyobb mennyiséget tovább növeljük.

Nem minden esetben káros a sok fehérje

Dr. Tislér András megjegyzi, hogy egészséges embereknél az enyhén megemelkedett fehérjebevitelnek alapvetően nincs káros egészségügyi hatása. A fehérjék a bélrendszerbe jutva aminosavakra bomlanak, amelyek felszívódnak és beépülnek a szervezet saját fehérjéibe. Ebben a ciklikus folyamatban a fehérjék idővel lebomlanak, az aminosavak bomlástermékeit pedig a vese távolítja el karbamid formájában. Krónikus vesebetegség esetén azonban a vese nem képes ezeket kiválasztani, és a vérben megemelkedik a karbamidszint.

A szakember szerint a túlzott fehérjebevitel növeli az aminosav-felszívódást, amely fokozza a vesék szűrőinek működését. Tehát ha sok fehérjét viszünk be, a szervezet azt érzékeli, hogy több karbamidot kell kiválasztania, így a vese még intenzívebben kezd el dolgozni. Vagyis ha nagyon sok fehérjét fogyasztunk, azzal fokozott terhelésnek tesszük ki a vesét, amely károsodáshoz vezethet. Egészséges embereknél hosszútávon a napi 120–130 gramm fehérje fogyasztás várhatóan nem eredményet vesekárosodást, krónikus vesebetegség esetén azonban ajánlott 0,8 gramm/testtömeg-kilogramm alá csökkenteni a napi bevitelt.

A sportolóknál és a testépítőknél nagyobb a károsodás kockázata

Az atléták és testépítők ennél jóval több proteint fogyasztanak: esetükben a napi bevitel a 3–4 gramm/testtömeg-kilogrammot is elérheti, vagyis 200–300 gramm fölé is emelkedhet, ami jelentősen terhelheti a veseszűrőket. Más táplálékkiegészítők – mint például a kreatin, vitamin-komplexek vagy anabolikus szteroidok – a nagy fehérjemennyiséggel együttesen tovább növelik a vesebetegség kialakulásának kockázatát.

Bizonyos életszakaszokban – például csecsemőkorban vagy 65 év felett – viszont fokozottabb fehérjebevitelre van szüksége a szervezetünknek, ezért az egyénre szabott mennyiség meghatározásához kezelőorvos vagy dietetikus segítsége javasolt.

