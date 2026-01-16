időjárás
Köd, pára, eső vár ránk pénteken

24.hu
2026. 01. 16. 06:09

Pénteken az ország döntő részén borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre van kilátás – napközben valamelyest javulhatnak a látási viszonyok. Délnyugaton, illetve az északkeleti tájakon időszakosan csökken a felhőzet, írja a Kiderül. Ónos szitálás, szitálás bármikor előfordulhat, emellett reggelig a Tiszántúlon eső is várható.

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -2 és +3 fok között alakul, de délnyugaton néhol ennél több fokkal melegebb is lehet.

