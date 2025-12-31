kutyakutyákéletkoröregedés
Tudomány

Nem igaz, hogy egy kutyaév hét emberinek felel meg

vgajic / Getty Images
24.hu
2025. 12. 31. 09:04
vgajic / Getty Images

Általános elterjedt elképzelés, hogy egy kutyaév hét emberi évnek feleltehető meg, de vajon ez az állítás tudományos szempontból is megállja a helyét? A szakértők szerint nem egészen, és azt is elárulták, mi lehet a helyes képlet kedvenceink életkorának átváltásához.

Trey Ideker orvostudományi professzor úgy véli, a tévhit, miszerint egy kutyaév hét emberivel ér fel, könnyen cáfolható. Sok kutyafajta 1 éves korára már eléri a felnőttkort, de akár ennél hónapokkal korábban is szaporodóképes lehet már. Ezzel szemben egy 7 éves ember még bőven a gyermekkorát éli, a közismert mítosz tehát már meg is dőlt – írja az IFLScience.

Ideker és kollégáinak tanulmánya szerint az átváltás ennél bonyolultabb, hiszen a kutyák egészen máshogy öregszenek, mint az emberek. A korosodás ezeknél az állatoknál kezdetben rendkívül gyors, 7 éves koruk tájékán azonban lelassul. A kutatók ez alapján létrehoztak egy képletet, amellyel átváltható egy kutya kora emberi évekre, ami így fest: 16ln(a kutya életkora) + 31.

Ennek kiszámolása jóval nehezebb, mint egyszerűen héttel megszorozni kedvencünk életéveinek számát, ám a szakértők azt ígérik, cserébe pontosabb képet kaphatunk kutyánkról. A számolást elvégezve azt az eredmény kapjuk, hogy:

  • egy kutya 1 évesen emberi években 31;
  • 2 évesen 42,1;
  • 3 évesen 48,6;
  • 4 évesen 53,2;
  • 5 évesen 56,8;
  • 6 évesen 59,7;
  • 7 évesen 62,1;
  • 8 évesen 64,3;
  • 9 évesen 66,2;
  • 10 évesen 67,8;
  • 11 évesen 69,4;
  • 12 évesen pedig 70,8 évesnek számít.

Fontos azonban megjegyezni, hogy ezt a formulát a tudósok labrador retrievereken végzett vizsgálatok alapján dolgozták ki, vagyis könnyen elképzelhető, hogy más kutyafajtáknál eltérő lehet az öregedési folyamat.

A kutyákkal kapcsolatos további tudományos hírekért és érdekességekért ajánljuk alábbi cikkeink elolvasását is:

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A többszöri tiltás ellenére sem hagyta békén családját egy dombóvári férfi, őrizetbe vették
2025 nyolc percben: Zsolti bácsi, macskaadó, mocskos Fidesz, zebrák
Bombafenyegetés érte a Latorca InterCityt
Korábbi csapattársa Tomori távozásáról: Fájdalmas, hogy nem tudunk úgy elbúcsúztatni, ahogy megérdemelnéd
Orbán digitális honfoglalást hirdetett, Gyurcsány visszavonult, megtartották a betiltott Pride-ot – tíz trendfordító esemény 2025-ből
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik