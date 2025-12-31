Nem igaz, hogy egy kutyaév hét emberinek felel meg

Általános elterjedt elképzelés, hogy egy kutyaév hét emberi évnek feleltehető meg, de vajon ez az állítás tudományos szempontból is megállja a helyét? A szakértők szerint nem egészen, és azt is elárulták, mi lehet a helyes képlet kedvenceink életkorának átváltásához.

Trey Ideker orvostudományi professzor úgy véli, a tévhit, miszerint egy kutyaév hét emberivel ér fel, könnyen cáfolható. Sok kutyafajta 1 éves korára már eléri a felnőttkort, de akár ennél hónapokkal korábban is szaporodóképes lehet már. Ezzel szemben egy 7 éves ember még bőven a gyermekkorát éli, a közismert mítosz tehát már meg is dőlt – írja az IFLScience.

Ideker és kollégáinak tanulmánya szerint az átváltás ennél bonyolultabb, hiszen a kutyák egészen máshogy öregszenek, mint az emberek. A korosodás ezeknél az állatoknál kezdetben rendkívül gyors, 7 éves koruk tájékán azonban lelassul. A kutatók ez alapján létrehoztak egy képletet, amellyel átváltható egy kutya kora emberi évekre, ami így fest: 16ln(a kutya életkora) + 31.

Ennek kiszámolása jóval nehezebb, mint egyszerűen héttel megszorozni kedvencünk életéveinek számát, ám a szakértők azt ígérik, cserébe pontosabb képet kaphatunk kutyánkról. A számolást elvégezve azt az eredmény kapjuk, hogy:

egy kutya 1 évesen emberi években 31;

2 évesen 42,1;

3 évesen 48,6;

4 évesen 53,2;

5 évesen 56,8;

6 évesen 59,7;

7 évesen 62,1;

8 évesen 64,3;

9 évesen 66,2;

10 évesen 67,8;

11 évesen 69,4;

12 évesen pedig 70,8 évesnek számít.

Fontos azonban megjegyezni, hogy ezt a formulát a tudósok labrador retrievereken végzett vizsgálatok alapján dolgozták ki, vagyis könnyen elképzelhető, hogy más kutyafajtáknál eltérő lehet az öregedési folyamat.

