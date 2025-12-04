Veszélyeztetett tarvarjú szökött meg a fővárosi állatkertből

Megszökött egy veszélyeztetett tarvarjú (Geronticus eremita) a Fővárosi Állat- és Növénykertből – tudta meg a 24.hu. A Budapesten egyáltalán nem szokványos madarat az Alkotás utcában és a MOM Park környékén látták egy madármentéssel foglalkozó Facebook-csoportban közzétett bejegyzés szerint. Megkeresésünkre Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivője megerősítette, hogy a madár az állatkertből szökött meg.

Lapunk a fővárosi állatkertet is megkereste az esettel kapcsolatban, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.

Amint az MME weboldalán olvasható, a tarvarjú egykor Európa, Ázsia és Afrika számos területén elterjedt volt, ám mintegy 300 évvel ezelőtt szinte teljesen eltűnt kontinensünkről. Az 1990-es évek végére a vadászat, az élőhelyek pusztulása és egyes növényvédő szerek helytelen alkalmazása miatt vadon élő állománya mindössze 59 párra csökkent, ez a kis populáció Marokkó területén maradt fenn.

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján sokáig súlyosan veszélyeztetett fajként tartották számon, ám kitartó természetvédelmi erőfeszítésekkel sikerült 500 egyedre növelni állományát, így 2018 óta már az egy fokkal enyhébb, veszélyeztetett kategóriába sorolják.

A tarvarjú irányított vándorlás és visszatelepítési programok révén újra megtelepedett Európában is, Budapesten azonban korántsem nevezhető gyakori látványnak, és ezúttal sem vadon élő példány kóborolt fővárosunkba.

A tarvarjú sziklás helyeken fészkel, de valamelyest alkalmazkodott a városi körülményekhez is, így eredeti költőhelyéhez hasonló falakon, például várromokban is megtelepedhet. Főként rovarokkal, lárvákkal és férgekkel táplálkozik, ám e téren is képes alkalmazkodni az emberi környezethez.

A fajt továbbra is veszélyezteti a növényvédő szerek használata, az orvvadászat, valamint az éghajlatváltozás.