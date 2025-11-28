11 ezer éves arcot találtak egy kövön

Az emberiség történetének kulcsfontosságú időszakába nyújtanak betekintést azok a 11 ezer éves leletek, amelyeket Törökország délkeleti részén tártak fel – írja a The Independent. Ez volt az az időszak, amikor fajunk elkezdett áttérni a nomád vadászó-gyűjtögető életmódról a tartós letelepedésre.

5 fotó

A Göbekli Tepe és a Karahan Tepe nevű lelőhelyek régióját sokan a civilizáció bölcsőjének tekintik. A Sanliurfa tartományban talált legújabb maradványok közé tartozik egy jellegzetes külsejű szobor, amelynek arckifejezése egy halott emberét imitálhatja.

A kutatók szerint a lelet segíthet jobban megérteni az újkőkori emberek halálrituáléit és szimbolikus kifejezésmódját.

A régészek összesen mintegy 30 emberi és állati szobrot, figurát, edényt, tányért, nyakláncot és gyöngyöt találtak. „Ezeket a régészeti lelőhelyeket az teszi egyedülállóvá, hogy átalakítják a neolitikum történetéről, valamint a letelepedett életre való átállásról alkotott ismereteinket” – mondta Mehmet Nuri Ersoy kulturális és idegenforgalmi miniszter. Törökországban az utóbbi időkben átfogó projekt indult ezen helyszínek vizsgálatának céljából.

Göbekli Tepe a világ egyik legismertebb régészeti lelőhelye, amely idén várhatóan nagyjából 800 ezer látogatót vonz majd. A projekt ezen kívül 11 neolitikus települést érint Sanliurfában, a legkorábbiakat i. e. 9500 körül alapították.

A helyszínek legszembetűnőbb jellemzői az ovális alakú, akár 28 méteres átmérőt is elérő monumentális építmények, amelyeket T alakú mészkőoszlopok vesznek körül. Utóbbiak embereket jelképezhetnek, és néhányon állatfaragványokat is kialakítottak.

A Karahan Tepénél nemrég feltárt oszlopon emberi arc látható, hasonlót korábban nem fedeztek fel a kutatók. „A táplálkozástól az építészetig, a szimbolikus világtól a rituálékig, az itt megtalált sokféle bizonyíték hihetetlenül közel hoz minket az őskori társadalmakhoz” – mondta Necmi Karul, az ásatások vezetője.

A szakértő szerint egészen a közelmúltig azt feltételezték, hogy a letelepedett élet a mezőgazdasággal és az állattenyésztéssel kezdődött, de a projekt rámutatott, hogy ezek az emberek még mindig vadászó-gyűjtögető életmódot folytattak, csak éppen helyhez kötötten.