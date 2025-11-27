régészetnagy-britanniaújkőkorstonehenge
Hatalmas föld alatti struktúrát találtak a Stonehenge közelében

2025. 11. 27.
Több hatalmas, föld alatti struktúrát észleltek a Stonehenge közelében – számolt be róla a BBC. A felfedezésről szóló tanulmány szerint nagyjából 4000 ezer éves gödrökről lehet szó, amelyek több mint 5 méter mélyek és mintegy 10 méter átmérőjűek.

Vince Gaffney professzor úgy nyilatkozott a gödrök, ezek lehetnek a Brit-sziget legnagyobb újkőkori építményei. Hozzátette, kiásásuk akkoriban elképzelhetetlenül nagy munkával és erőbefektetéssel járhatott.

A gödrök ma már nem láthatók szabad szemmel, hiszen a talaj mélyén vannak, de a kutatók műszerek segítségével észlelni tudták jelenlétüket, a jövőben pedig fel is tárhatják őket. Azt viszont ásatások nélkül is megállapították, hogy a patkó formájú gödrök szinte teljesen azonos távolságra helyezkednek el egymástól, ami arra utal, hogy alkotóik lépésekkel számolhatták, hol kell megásniuk a következőt.

Gaffney professzor úgy gondolja, a gödröknek alkotóik hitrendszeréhez, kozmológiájához lehetett köze, amelyet általuk magába a földbe jegyeztek fel, méghozzá igen nagyszabású módon.

