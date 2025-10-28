Videó: a levegőben kapják el a patkányok a repülő denevéreket

Először örökítették meg, amint patkányok repülő denevérek kapnak el, amelyeket később elfogyasztanak. A rágcsálók barlangbejáratok párkányainak szélére állva türelmesen várják, amíg az egyik szárnyas emlős elég közel kerül ahhoz, hogy elkaphassák – számolt be róla az IFLScience.

A vándorpatkány (Rattus norvegicus) Európában inváziós fajnak számító állat, amely számos kárt képes tenni az őshonos élővilágban. Az egyik ilyen kockázatra hívja fel a figyelmet egy új tanulmány, amely szerint ezek a rágcsálók komoly veszélyt jelentenek a denevérpopulációkra is. Barlangokba elhelyezett éjjellátó kamerákkal ugyanis a publikáció szerzői a világon elsőként dokumentálták, amint repülő denevérekre vadásznak, törekvésük pedig sok esetben sikerrel járt – 30 rögzített próbálkozásból 13 végződött egy denevér elejtésével.

A barlangok bejáratánál várakozó rágcsálók gyorsan megragadták a közelükbe kerülő szárnyasokat, egy harapással megölték azokat, majd elhurcolták tetemüket, hogy békésen elfogyaszthassák.

A szakértők megjegyzik, a patkányoknak rendkívüli ügyességre van szükségük, egy repülő denevér elkapásához, többek között azért is, mert a sötét barlangban szinte teljesen vakon kell vadászniuk. Látás hiányában a denevérek keltette légáramlatokra hagyatkoznak, amelyeket a bajszaik segítségével érzékelnek.

Bár vadászatuk látványa lenyűgöző, a patkányok sikeressége aggodalomra ad okot, ugyanis jelentős csökkenéshez vezethet a denevérek egyedszámában. Ez a veszélyeztetett denevérek esetében különösen veszélyes lehet, de a nem fenyegetett fajok esetében is rossz hatással van az élővilágra, ezek a szárnyas emlősök ugyanis az ökoszisztéma fontos szereplői.

Az inváziós rágcsálók a világ számos pontján okoznak problémát, a dél-afrikai Marion-szigetre bejutott egerek például gyorsan ellepték az apró szárazföldet, ahol elkezdték felfalni az őshonos állatokat. Erről ide kattintva olvashat részletesebben.