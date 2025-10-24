evolúcióférfiakgenetikanők
Tényleg a nők teszik sírba a férfiakat?

admin Bihari Dániel
2025. 10. 24. 20:10
Emlősöknél a hímek élete átlagosan rövidebb a nőstényekénél, és úgy tűnik, ebben nagy szerepe van a géneknek, vagyis maga a természet alakította így. Madaraknál fordított a helyzet, de ez nem cáfolja a genetikai tényezőt.

Közismert tény, miszerint az emberi faj hímjeinek élettartama rövidebb, mint a nőstényeké, magyarán a nők átlagosan tovább élnek a férfiaknál. Magyarországon a születéskor várható átlagos élettartam utóbbi nemnél 73,6, előbbinél 79,58 év, ami jelentős különbség, és az eltérés az egész emberiségre igaz: a világátlag plusz hét év a nők javára. Laikus baráti beszélgetésekben a miértre nyilván hamar előkerülnek a nemi sztereotípiák férjüket sírba tevő asszonyokról, ám a valós okokat még mindig nem látjuk kristálytisztán.

Sőt, mintha az egész eleve elrendelt lenne: az emlősfajok hímjeinek élete átlagosan 13 százalékkal rövidebb a nőstényekénél, míg a madaraknál pont fordítva igaz, egy új tanulmányból kiderül: a hímeknek öt százalékkal hosszabb az életük. Nem érvelhetünk azzal, hogy a legtöbb emlősnél a hímek harcolnak a területért, a nőstényért, ami felőrli a szervezetüket, és maradva fenti ötletnél a nők és a család érdekében tett erőfeszítéseik hamar „sírba teszik” őket – akkor a madaraknál is ugyanez lenne a helyzet. A magyar tudósok részvételével zajlott nemzetközi kutatás 528 emlős és 648 madárfaj átlagos élettartatmát vizsgálta állatkerti adatok alapján, az eredmény pedig rámutatott:

a nemek közti élettartambeli különbségben a genetika erősebb tényező, mint az életmód. Mintha a természet tényleg eleve beépített volna egy ilyen ökölszabályt.

Dr. Vincze Orsolya evolúcióbiológust, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársát, a tanulmány egyik szerzőjét kérdeztük.

A férfiaknál nincs javítási lehetőség

