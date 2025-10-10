Rájöttek, hogyan lehet előhívni a gyermekkori emlékeket

Egy friss kutatás szerint a felnőttek rég elfeledett gyermekkori emlékeket hívhatnak elő pusztán azáltal, hogy digitálisan megfiatalított arcképükkel néznek farkasszemet – írja az Independent.

A cambridge-i Anglia Ruskin Egyetem idegtudósai által vezetett kutatásban 50 résztvevő vett részt, melynek részeként arra kérték őket, hogy nézzenek meg egy élő felvételt a saját arcukról, amelyre egy gyerekfiltert raktak. Mivel mozgásukat a képernyőn megjelenő arc tökéletesen lekövette, vélhetően az agyba is az az információ juthatott el, hogy az arc, amit látnak, a fiatal énjüket hivatott megidézni. A kontrollcsoport tagjainak ezzel párhuzamosan a felnőttkori tükörképüket kellett nézni.

Ezt követően minden résztvevőt megkértek arra, hogy meséljenek emlékeket kifejezetten a gyermekkorukból és az elmúlt néhány évből.

A lap szerint az eredmények egyértelműen azt mutatták, hogy azok a résztvevők, akik gyermeki énjükkel néztek farkasszemet, több gyermekkori epizodikus emléket tudtak előhívni, mint azok, akiknek felnőtt arcuk köszönt vissza a képernyőn. A kísérlet résztvevői arra nem tértek ki, hogy mennyire hasonlított a megfiatalított énjük a tényleges, gyermekkori kinézetükre.

A Scientific Reportsban megjelent tanulmányt levezénylő kutatók úgy vélik, eredményeik új ismereteket hordoznak arra vonatkozóan, hogyan hat a testi önészlelés az emlékezetre. Jane Aspell professzor, a tanulmány vezető szerzője szerint további, kifinomultabb testillúziók segítségével fel lehetne tárni olyan emlékeket is az életünk különböző szakaszaiból, amiket következetesen elzár az agy. Ilyenek lehetnek például a hároméves korunk előttről származó emlékek is – amelyek elfeledését gyermekkori amnéziaként szokás emlegetni.